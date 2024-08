Simone Lugner mit emotionaler Botschaft an ihren Richard

Jetzt richtet Simone Lugner emotionale Worte an ihren Richard: " Du fehlst mir"

Nach dem Tod von Richard Lugner konnte seine Frau Simone lange keine Worte finden für den schweren Verlust.

Hochzeit erst kürzlich

72 Tage waren die beiden verheiratet. Jetzt hat sich Richard Lugners Frau in das Kondolenzbuch für den Baumeister vor der Lugner City eingetragen. Sie schrieb liebevoll: "Du fehlst mir".

Liebesbeweis

Simone Lugner schrieb weiter: "dass ich dich bis an dein Lebensende begleiten und glücklich machen durfte", das habe sie glücklich gemacht und sie sei dankabar für die kurze und intensive Zeit, die die beiden miteinander verbrachten.

Erste Worte

Simone Lugner hatte sich bereist mit einem emotionalen Posting zu Wort gemeldet. Sie hatte sich auf Instagram zu Wort gemeldet und angekündigt an, das Unternehmen weiterzuführen.

Jetzt schreibt Simone noch einmal an ihren Richard. Der Baumeister und Society-Löwe Richard Lugner war im Alter von 91 Jahren am 12. August in der Früh verstorben. ist.