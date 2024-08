Richard Lugner (†91): Das TESTAMENT

Das Vermögen des Baumeisters wurde jetzt auf 250 Millionen geschätzt

Verlassenschaft. Er selbst legte 2019 sein Vermögen gegenüber dem Magazin Trend offen. Damals waren es 135 Millionen Euro Privatvermögen, die Richard Lugner (†91) angehäuft hatte. Aufgeschlüsselt wurde dies auf die Lugner City (80 Mio.), Immobilien (14,5 Mio.), Lugners Garagen (24,3 Mio.), Darlehen an Firmen (13,6 Mio.) und Diverses (2,6 Mio.).

Nach seinem Tod wird das Vermögen gar auf 250 Millionen Euro geschätzt. „Ich arbeite so lange ich kann“, betonte der am 12. August verstorbene Baumeister immer wieder. Und das tat er auch. Wenige Tage vor seinem Ableben, schleppte er sich durch seinen geliebten Einkaufstempel.

Was man bisher über das Testament weiß

Erben. Als Erben sind selbstverständlich Lugners vier Kinder Alexander , Andreas, Jacqueline und Nadin berechtigt. Für seine letzte Ehefrau Simone änderte „Mörtel“ gar noch einmal wenige Wochen – handschriftlich – vor seinem Tod seinen letzten Willen.

Der Großteil von Lugners Reichtum soll zusätzlich in Lugners privater Stiftung stecken, die schon länger von seinen Söhnen Alexander und Andreas Lugner verwaltet wird. Ob seine Witwe hier auch berücksichtigt wurde, ist unklar. Immer wieder wurde von Medien kolportiert, dass ein Streit zwischen den Geschwistern ausgebrochen sei. Auch zwischen dem Lugner-Clan und der Witwe soll Eiszeit herrschen (oe24 berichtete).

Auch Schulden vorhanden

Wie Lugner selbst kürzlich erzählte, sollen aber auch Schulden vorhanden sein. Demnach habe die Lugner City 40 Kredite in Höhe von 40 Millionen Euro aufgenommen. Das sei aber kein Problem. „Wir funktionieren gut. Wir betreiben erfolgreich, haben letztes Jahr 9,94 Prozent gegenüber 2022 zugelegt, was wenige geschafft haben. Auch heuer sind wir schon wieder im Plus. Unsere Schulden werden entsprechend dem Kreditvertrag laufend reduziert“, sagte er.

Er habe auf keinen Fall gewollt, dass seine Erben in den negativen Zahlen versinken.