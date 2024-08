Hier findet Lugner seine letzte Ruhe

Kurz vor seinem Tod regelte Lugner seinen Abschied & bestellte Grabstein.

Schon zu Lebzeiten hat Richard Lugner seine Beerdigung geplant – bis hin zum Grabstein wusste der Baumeister genau, wie sein Abschied laufen soll.

Richard Lugner ist tot. Die Bestürzung und Anteilnahme ist groß. Richard Lugner selbst war auf diesen – wenn auch zu plötzlich gekommenen – Tag aber vorbereitet. Er sei zwar noch nicht bereit zu gehen und laut Ärzten würde er 99 Jahre alt werden – dennoch hat er kurz vor seinem Tod noch sein Testament geändert, da er in diesem jetzt auch Ehefrau Simone berücksichtigt hat.

Grabstein aus „royal red Granit“ bestellt

Lugner wollte, dass alle wissen, was im Fall seines Ablebens zu tun ist. Auch seinen Grabstein aus „royal red Granit“ hat Lugner bereits bestellt gehabt – geliefert wird er aber erst im September. Es ist genau jenes Rot, das auch die Fassade der Lugner City ziert. Mörtel will aber nicht bei seiner Mutter und Tante am Zentralfriedhof begraben werden, sondern am Grinzinger Friedhof, den er von seinem Garten aus sehen konnte.

Dort hat er zwei Grabplätze von der Familie Schellhammer (Privatbank) für die nächsten 60 Jahre erworben und ließ eine Gruft bauen. Deren Rohbau schon steht – wie Bilder von oe24 zeigen. Unter dem Betondeckel befindet sich eine Art Pool mit sechs Plätzen für die Särge – für ihn, seine Kinder Andreas, Alexander, Jacqueline und seine Frau Simone.

Um in einer Gruf bestattet zu werden, muss Lugner in einem Zinn- oder Kupfersarg beerdigt werden – er kommt somit nicht mit Erde in Berührung. Der Sarg ist Luftdicht abgeschlossen.Wann das Begräbnis stattfinden wird, das ist derzeit noch nicht klar. Normalerweise wäre es in einer Woche soweit – doch bei Richard Lugner gilt es jetzt seitens seiner Hinterbliebenen eine Gästeliste zu erstellen und auch die sicher feierliche und große Zeremonie zu planen.