Simone Lugner: Witwe nach nur 72 Tagen Ehe

Erst am 1. Juni haben Richard und Simone Lugner sich das Ja-Wort gegeben - jetzt muss sie um ihren Mann trauern

Es war eine strahlende Hochzeit im Wiener Rathaus und eine berauschende Feier im Palais Auersperg, als am 1. Juni Richard Lugner und seine Simone vor den Traualtar traten. Pläne wurden geschmiedet, Hochzeitsreise, kirchlicher Segen im Oktober. Dinge, die jetzt keine Bedeutung mehr für Simone Lugner haben. Nach nur 72 Tagen Ehe starb Richard Lugner im Alter von 91 Jahren Montagfrüh.

Bereits kurz nach der Hochzeit musste Lugner gesundheitlich Abstriche machen. Mitte Juni knackste er sich einen Lendenwirbel an und im Juli musste er an seiner Herzklappe operiert werden. Die OP überstand er gut, nur die Rückenschmerzen wegen des lädierten Wirbels bereiteten ihm Kummer. Anfang August begann Simone in der Lugner City zu arbeiten und kurz darauf wollten beide ihre Hochzeitsreise nach Griechenland antreten. Doch daraus wurde leider nichts mehr. Letzte Woche musste Mörtel erneut ins Spital, weil er daheim gestürzt war. Simone war auch hier immer rührend an seiner Seite.

"Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist", erzählt Simone noch am Samstag gegenüber oe24 und schien zuversichtlich, dass es ihrem Mann bald wieder besser geht. Lugner litt an einem starken Salzmangel und Simone wollte für ihn Kochen, um Mörtel aufzupäppeln. Zwei Tage später verstarb der Baumeister und hinterlässt nicht nur in ganz Österreich, sondern vor allem in Simones Herzen eine große Lücke.

Richard und Simone Lugner empfingen die Mitarbeiter mit Sekt und Brötchen © Instagram

Wie es bei Simone mit ihrem neuen Job in der Lugner City weitergeht, wird sich zeigen. Sorgen muss sie sich keine machen. Im Ehevertrag ist alles genauestens geregelt. "Sagen wir so - ich bin gut versorgt. Aber das war ich auch schon vorher", erzählte sie bei der Hochzeit im oe24-Talk. Doch all das scheint jetzt durch die Tragödie ohnehin nebensächlich zu sein.