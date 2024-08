Als Lugners langjähriger Freund Artur Worseg die Nachricht ereilte, fuhr er sofort zur Villa, konnte aber nichts mehr für seinen Freund tun.

Es war Montagmorgen, als den langjährigen Freund von Richard Lugner, Artur Worseg, die Nachricht ereilte, dass Richard Lugner tot sei. Worseg fuhr sofort zum Anwesen des Baumeisters in Wien-Grinzing, konnte aber nichts mehr für ihn tun. "Als ich eintraf, war schon der Notarzt da. Leider waren die Reanimationsversuche erfolglos", erzählt Worseg traurig. "Es ging ihm schon die letzten Tage nicht sehr gut. Am Sonntag ist er eingeschlafen und gegen 4 oder 5 Uhr früh hat sein Herz einfach aufgehört zu schlagen. Er hat nichts mitbekommen", so Worseg.

Simone fand ihren Richard

Gefunden wurde Lugner am Morgen von Ehefrau Simone und der Haushälterin, die sofort die Rettung verständigten. Auch Tochter Jacqueline wurde informiert und machte sich sofort auf den Weg zu ihrem Papa, um sich ein letztes Mal von ihm verabschieden zu können. Eine große Stütze war ihr dabei Ehemann Leo Lugner, der Jacqueline zur Seite stand.

Lugner wird am Grinzinger Friedhof beerdigt

Die Verabschiedung soll demnächst in Lugners Lieblingskirche am Kaasgraben stattfinden, beigesetzt wird Lugner am Grinzinger Friedhof, wo er bereits begonnen hatte, eine Familiengruft zu bauen. Der genaue Termin soll schon bald bekanntgegeben werden.