Emotionales Posting: So trauert "Bienchen" Simone um ihren Richard

Nach dem Tod von Richard Lugner äußerte sich seine sechste Ehefrau, Simone, auf Instagram.

Österreich trauert um Richard Lugner der am Montag im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Viele prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zollten ihm posthum Anerkennung für sein Lebenswerk.

Auch seine sechste Ehefrau, Simone Lugner, äußerte sich am Abend auf Instagram zu seinem Tod und kündigte an, das Unternehmen weiterzuführen. In einem kurzen Statement schrieb sie: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich bei meinem Anblick strahlen sah, wusste ich, dass ich auch deiner war."

Am Montagmorgen kam es in der Lugner-Villa in Wien-Döbling zu einem großen Rettungseinsatz, doch trotz aller Bemühungen stand wenige Stunden später fest, dass Richard Lugner im Alter von 91 Jahren am 12. August verstorben ist.