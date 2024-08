Lugners Trauerfeier in seiner Lieblingskirche

Richard Lugners Trauerfeier soll in seiner Lieblingskirche stattfinden.

Im Stephansdom wollte er den kirchlichen Segen für seine Ehe mit Simone – doch die Trauerfeier, so entschied Richard Lugner laut seinem engen Freund Artur Worseg, findet in seiner Liebings-Kriche am Kaasgraben in Grinzing statt.

Dort heiratete vor kurzem erst seine Tochter Jacqueline – dort ließ er sie auch taufen. Und dort will er jetzt seinen letzten großen Aufritt haben: Bei der Trauermesse, die wohl von Dompfarrer Toni Faber gehalten werden wird.

Trauerfeier mit langer Gäste-Liste demnächst

Die Verabschiedung soll laut Worseg „demnächst“ stattfinden, der genaue Termin der Trauerfeier schon bald bekannt gegeben werden.Die Gästeliste ist wohl lang: Neben Artur Worseg wird auch FPÖ-Nationalratspräsident Norbert Hofer, Christian Mucha und Alfons Haider erwartet. Dazu noch seine Tierchen wie Nina „Bambi“ Bruckner, Lydia „Wildsau“ Kelovitz, Daniela „Babyelefant“ Kennedy oder Bahati „Kolibri“ Venus werden sich die Ehre geben.

Lugner-Platz? Staatsbegräbnis, so Kanzler Karl Nehammer auf Nachfrage, darf es bei Lugner keines geben, da er nie – obwohl er für das Amt des Präsidenten kandidierte – ein hohes, politisches Amt innehatte. Er werde aber „gewürdigt“ – mit einer eigenen Straße oder Platz wäre passend.