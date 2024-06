Ein 80-jähriger Portugiese ist beim Sturz in den Achensee gestorben.

Ein 80-jähriger Wanderer aus Portugal ist Montagmittag in den Tiroler Achensee (Bezirk Schwaz) gestürzt und gestorben. Der Mann war gemeinsam mit seiner Frau auf dem Gaisalmsteig zwischen Pertisau und der Gaisalm unterwegs. Plötzlich stürzte er rund acht Meter über felsdurchsetztes Gelände ab und fiel in den See, teilte die Polizei mit. Seine Ehefrau nahm ein "Fallgeräusch" hinter ihr wahr, konnte den Sturz aber aufgrund einer Geländekuppe nicht beobachten.

Reanimation blieb erfolglos

Sie entdeckte ihren Mann schließlich im Bereich des Ufers und setzte den Notruf ab. Die Freiwillige Feuerwehr Achenkirch barg den Verunglückten aus dem Achensee. Eine Reanimation blieb jedoch erfolglos.