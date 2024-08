Lugners schönste Sager: "Kasperl zu sein, ist eine Form von Erfolg"

Richard Lugner: "Was für mich peinlich ist, das entscheide ich allein und nicht die Medien oder sonst irgendjemand."

Richard Lugner (91) ist tot! Der Wiener Bau- und Society-Löwe war fleißiger Unternehmer und gleichzeitig ein Lebemann. So wird er in den Köpfen der Österreicher auch für den einen oder anderen besonderen Spruch in Erinnerungen bleiben. Hier ist eine Auswahl seiner besten Sager:

"Diese Frauen sind ja auch Menschen, nicht nur die Kinder." (unbeeindruckt von Protesten von Abtreibungsgegnern gegen eine sexualmedizinischen Klinik in der Lugner City)

"Auch der Kasperl zu sein, ist eine Form von Erfolg."

"Sie ist das Luder." (über Opernball-Gast Nicolette Sheridan)

"Grantige Frauen muss man schlecht behandeln. Wiederschauen."

"Sie ist eine tolle Frau. Und auch Päpste hatten Mätressen." (über Opernballgast Ruby Rubacuori)

"Dazu haben wir sehr viele junge Shops, die junge Mäderln anziehen. Wegen den Mäderln kommen dann wiederum die Männer."

"Ich habe damals etwas gemacht, was heute verboten wäre." (über seine erste Million)

"Sie ist sehr seriös. Wie der Lugner." (über seinen Opernballgast Mira Sorvino)

"Da werde ich wieder mein Englisch auspacken müssen, und das ist ungefähr so wie das von Strasser - einfach schlecht."

"Ich würde für mehr Glamour in der Hofburg sorgen, denn die politische Macht des Bundespräsidenten ist äußerst begrenzt."

"Damit die Wiener mit ihren G'schroppen am Sonntag nicht in Ungarn shoppen!" (Statement für Sonntagsöffnung)

"Es ist meine letzte Ehe." (kurz vor seiner sechsten Hochzeit)

"Sie macht alles, was man ihr sagt." (Über Priscilla Presley)

"Ich drehe mit meinen fünf Tierchen beim Jungbauernkalender." (wie er seinen 90. Geburtstag verbringen wird)

"Ich bin ein Wüstling."

"Er ist ein Siegertyp und ein erfolgreicher Unternehmer - auch wenn er in Konkurs war." (über Trump)

"Oberweite 96 - das allein sollte dem Opernball einen Flair geben." (über Pamela Anderson)

"She is a very good English listener." (über Schauspielerin Andie MacDowell)

"Auch von mir gibt es Nacktfotos."

"Was für mich peinlich ist, das entscheide ich allein und nicht die Medien oder sonst irgendjemand."

"Warum soll man sich eine teure Frau leisten, wenn man auch eine billige haben kann?"

"Ich bringe seit Jahren internationale Gäste, während Staatsoperndirektor Ioan Holender Leichenzüge mit Künstlern abhält, die keiner kennt."

"Ich sehe jetzt aus wie George Clooney." (nach einer Botox-Behandlung)

"Förtschi" (gemeint ist Sarah Ferguson)

"Solange es gesundheitlich geht, mache ich weiter. Und wenn es nicht mehr geht, hoffe ich, dass ich sanft entschlafe."