Richard Lugner (†91): HIER geht's zum Online-Kondolenzbuch

Ganz Österreich hat jetzt die Möglichkeit, sich in das digitale Kondolenzbuch einzutragen

"Im Auftrag der Familie hat Bestattung Himmelblau das offizielle Online-Kondolenzbuch für den am 12. August 2024 verstorbenen Bauunternehmer Richard Lugner eingerichtet", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Mit dem Buch wolle man allen Österreichern die Gelegenheit geben, letzte Worte an den Society-Liebling zu richten. Den Link dazu finden Sie HIER.

Promis nehmen Abschied

Einige prominente Wegbegleiter haben sich hier schon eingetragen. Unter anderem liest man rührende Zeilen seiner Ex-Frau "Mausi" Christina Lugner: "Lieber Richard! Du warst mit deinem Mut eine Inspiration und ein großer Visionär für uns alle.Ich danke Dir dafür, daß ich mit dir durchs Leben gehen durfte und Du mir das größte Geschenk, unsere Tochter Jacqueline gemacht hast! Jacqueline wird dein Vermächtnis bewahren und mit all ihr zu Verfügung stehenden Mitteln, dies auch umsetzen. Voller Dankbarkeit verneige ich mich zutiefst vor einer großartigen und wertvollen Persönlichkeit, welcher die Menschen geliebt und geschätzt hat.Du hinterlässt eine große Lücke, doch in unseren Herzen wirst du immer sein. Das Leben endet irgendwann, die Liebe endet nie. Danke für alles lieber Richard und Ruhe in Frieden, Deine Mausi."

Richard Lugner mit Priscilla Presley bei Toni Faber im Stephansdom © Tischler ×

Dompfarrer zeigt sich dankbar

Auch Dompfarrer Toni Faber richtete seinen Gruß Richtung Himmel: "In der Hoffnung auf ein Wiedersehen im Himmel mit all denen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit nicht so überzeugt sind und andere nicht verachten. Was wäre Wien und ihre „feine Gesellschaft“ ohne dich ! Gottes Erbarmen ist weit größer als alle unsere moralischen Schubladen.In tiefer Dankbarkeit und Freundschaft dein für deine Authentizität äußerst dankbarer Toni Faber", schreibt er.