49 Flüchtlinge strandeten in Favoriten

Von Schleppern auf offener Straße ausgesetzt wurden in Wien 49 illegale Zuwanderer.

Wien. Passanten verständigten Montagnachittag die Polizei, wonach mitten in Favoriten Dutzende Flüchtlinge herumirrten. Als die Polizeikräfte im Bezirk eintrafen, waren 31 Personen im Bereich der Bitterlichstraße beim Erholungsgebiet Laaer Berg und weitere 18 in der Gadnergasse nahe der Schnellbahnstation Grillgasse unterwegs.

Bei den Aufgegriffenen handelt es sich ausschließlich um Buben und Männer vom Volksschulalter bis Mitte 40 – die meisten angeblich um die 17. 43 von ihnen gaben an, aus Syrien zu stammen, die anderen kommen aus Ägypten.

26 Asylverfahren in Österreich angestrengt

Alle Betroffen wurden in fremdenpolizeiliche Einrichtungen gebracht, eine Familie (bestehend aus Vater und Sohn) kam in seperate Betreuung. Mehrere Dolmetscher wurden beigezogen. Dabei zeigte sich, dass fast die Hälfte der Männer gar nicht bei uns bleiben wollen – 17 gaben an, weiter nach Deutschland oder Frankreichen zu reisen. 6 ist es egal, in welchem EU-Land sie unterkommen, der Rest war bzw. ist mit Österreich „zufrieden“. 26 entsprechende Asylverfahren wurden gestartet.