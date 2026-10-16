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BEST IN CLASS AWARD

Das sind die besten E-Autos 2027

Anton Petricevic
von
LxBxH: 4.723 x 2.021 x 1.465 mm, xx mm Radstand.&nbsp;
© Hersteller
Zum dritten Mal wurden die BEST IN CLASS AWARDS vergeben. Dabei wurden elf Preise vergeben. Unter anderem wurden Mercedes, Škoda, BYD und Volvo ausgezeichnet.
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In der Boxengasse des Hockenheimrings haben am 16. Oktober das Fachmagazin "electricar" und das Institut Neue Mobilität zum dritten Mal den BEST IN CLASS AWARD verliehen. Im Rahmen des e4 Testivals wurden Preise in elf Kategorien vergeben. Bei der Preisverleihung waren rund 100 Modelle und Marken nominiert.

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Armin Grasmuck, Chefredakteur von "electricar" und Mitglied der Jury, schwärmt über die Entwicklung der E-Autos in den vergangenen Jahren. Für die Bewertung dienen als Grundlage die Kennzahlen der verlagseigenen Elektroauto-Datenbank, in der alle in Deutschland angebotenen Elektroautos mit ihren technischen Spezifikationen erfasst sind. Dabei werden die Effizienz, Nachhaltigkeit, Fahrleistung, der Komfort und die Qualität berücksichtigt. Zudem konnten auch die Leser von "electricar" abstimmen.

Eine Gruppe von Menschen steht auf einer Bühne und hält Urkunden und Trophäen bei einer Preisverleihung.
v. l. n. r.: Christian Clerici (Moderator), Steffen Schierholz (Mercedes-Benz AG), Harald Gutzelnig (CDA Verlag), Susanne Beyreuther (Nissan), Matthias Groher (Institut Neue Mobilität UG), Michael Jost (Jost Group), Florian Nemitz (Smart Europe), Beatrice Bohlig (BeHonest), Prof. Johann Tomforde (Teamobilty), Armin Grasmuck (CDA Verlag), Michael C. Haug (Leapmotor), Kurt Sigl (CCC Car Cycle Consult), Christoph Knogler (Keba Group), Gordon Krug (Xpeng Motors), Franziska Pointner (CDA Verlag), Thomas Kretschmer (Skoda Auto), Anna Lena Klein (Volvo Car), Alexander Albrecht (Renault AG), Davide Gomez (Polestar). © CDA Verlag/Riese Photography

Die Autos wurden in den Kategorien Klein-/Kleinstwagen, Kompaktklasse, Mittelklasse, obere Mittelklasse/Oberklasse und E-Autos bis 25.000 Euro ausgezeichnet. Zusätzlich konnten sich Hersteller und Unternehmen in den Kategorien Design, Familienfahrzeug, Stadtfahrzeug, Flotte, Newcomer der E-Mobilität und Best Global Brand selbst bewerben.

Diese Autos haben dieses Jahr gewonnen:

  • Bestes E-Auto Klein-/Kleinstwagen: Skoda Epiq
  • Bestes E-Auto Kompaktklasse: Leapmotor B05
  • Bestes E-Auto Mittelklasse: Mercedes CLA Shooting Brake
  • Bestes E-Auto Obere Mittelklasse/Oberklasse: Volvo ES90
  • Bestes E-Auto bis 25.000 Euro: Renault Twingo E-Tech Electric
  • Bestes E-Auto Stadt: Nissan Micra
  • Bestes E-Auto Familie: smart #5 Premium
  • Bestes E-Auto Flotte: Volvo EX60
  • Bestes E-Auto Design: Polestar 5
  • Newcomer E-Mobility: Xpeng
  • Best Global Brand E-Mobility: BYD

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