PS-Spektakel im Donau Zentrum begeistert Autofans

Bei den "Driving Days" im Westfield Donau Zentrum geben gleich sechs Top-Autohäuser ihre Visitenkarte ab. Nach dem Auftakt am Freitag geht die große Autoschau am Samstag in die zweite Runde.

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Einsteigen, probesitzen und vielleicht schon das nächste Traumauto entdecken. Im Westfield Donau Zentrum dreht sich an diesem Wochenende alles um glänzende Karossen, jede Menge PS und die neuesten Trends der Autowelt. Am Freitag sind die "Driving Days" gestartet, bei denen sechs Top-Autohäuser ihre neuesten Fahrzeuge präsentieren. Auch der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) ließ sich die Autoschau nicht entgehen und mischte sich unter die zahlreichen Autofans.

Donaustadt-Bezirkschef Ernst Nevrivy (Mi.) mit den Auto-Partnern. © Roman Fuhrich

Von Cityflitzern bis zu Familien-SUVs

Die Auswahl reicht vom kompakten Stadtwagen über geräumige Familien-SUVs bis zu PS-starken, schnittigen Blickfang. Mit dabei sind die Autohäuser MVC Motors, Auto Wien Mitte, BYD Steiner, MERBAG, Team.Fraenkel und Beyschlag. Sie präsentieren die neuesten Modelle von Marken wie Ford, Fiat, Alfa Romeo, Nissan, Citroën, Jeep, Peugeot, Kia, BYD, Mercedes, Smart, Hyundai, Mitsubishi, Opel und Leapmotor.

Fachkundig beraten zum neuen Wunschauto. © Roman Fuhrich

Wer sein Wunschauto entdeckt, darf auch gleich einsteigen und hinter dem Steuer Platz nehmen. So lassen sich Platzangebot, Ausstattung und Komfort hautnah erleben. Wer schon länger mit dem Gedanken an ein neues Auto spielt, hat zudem die Gelegenheit, verschiedene Fahrzeuge direkt miteinander zu vergleichen.

Hier gibt’s die neuesten Trends hautnah zu erleben. © -

Besonders interessant dürfte für viele auch der Blick auf die neuesten Elektro- und Hybridfahrzeuge sein. Wie weit kommt man mit einer Akkuladung, worauf kommt es beim Laden an und welcher Antrieb passt am besten zum eigenen Alltag? Die Experten der teilnehmenden Autohäuser stehen für Fragen bereit und helfen bei der Orientierung.

Am Samstag geht die Autoschau weiter

In Wiens größtem Einkaufszentrum wird wieder "auf‘s Gas gedrückt" © -

Wer am Freitag keine Gelegenheit hatte, vorbeizuschauen, bekommt am Samstag gleich noch einmal die Chance dazu. Dann gehen die "Driving Days" im Westfield Donau Zentrum in der Wagramer Straße 94 im 22. Bezirk in die zweite Runde. Auch am zweiten Veranstaltungstag können Interessierte die ausgestellten Fahrzeuge genauer unter die Lupe nehmen und sich über die neuesten Modelle informieren.