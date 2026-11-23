Ab Ende November gelten in der EU neue Umweltvorschriften für Autos und leichte Nutzfahrzeuge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Mit der Abgasnorm Euro 7 kommen zusätzliche Anforderungen auf die Fahrzeughersteller zu. Dabei geht es nicht nur um klassische Auspuffemissionen, sondern auch um die Haltbarkeit von Batterien, Bremsen- und Reifenabrieb sowie eine stärkere Überwachung der Fahrzeuge im laufenden Betrieb. Für bereits zugelassene Autos ändert sich hingegen nichts.

Der erste Stichtag ist der 29. November 2026. Ab diesem Datum müssen neu entwickelte Fahrzeugtypen der Klassen M1 und N1, also Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, die Euro-7-Vorgaben erfüllen. Für alle neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge gilt die Norm ab 29. November 2027. Bereits zugelassene Fahrzeuge sind von den neuen Bestimmungen nicht betroffen.

Batterie muss länger leistungsfähig bleiben

Eine wesentliche Neuerung betrifft Elektroautos und Plug-in-Hybride. Erstmals schreibt Euro 7 verbindliche Mindestwerte für die Haltbarkeit der Antriebsbatterien vor. Nach fünf Jahren oder 100.000 Kilometern müssen noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Batteriekapazität verfügbar sein. Nach acht Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometern liegt der vorgeschriebene Mindestwert bei 72 Prozent.

© Getty Images/Westend61

Das könnte vor allem beim Gebrauchtwagenkauf für mehr Transparenz sorgen. Käufer erhalten damit künftig besser vergleichbare Informationen über den Zustand der Batterie.

Bremsen und Reifen rücken in den Fokus

Auch der Abrieb von Bremsen wird erstmals ausdrücklich reguliert. Euro 7 führt Grenzwerte für die dabei entstehenden Partikelemissionen ein. Damit werden nicht mehr ausschließlich Schadstoffe aus dem Auspuff berücksichtigt. Auch Reifenabrieb soll künftig stärker begrenzt werden. Die konkreten Messverfahren und Grenzwerte werden allerdings noch festgelegt. Für neue Pkw-Reifentypen der Klasse C1 ist die Anwendung ab Juli 2028 vorgesehen.

© Getty Images/iStockphoto

Digitaler Umweltpass für jedes Fahrzeug

Eine weitere Neuerung ist der verpflichtende digitale Umweltpass. Der sogenannte Environmental Vehicle Passport (EVP) bündelt wichtige Angaben zu Emissionen, Energieverbrauch, Reichweite, Leistung und Batteriezustand. Die Daten sollen über einen QR-Code abrufbar sein und mindestens 20 Jahre nach der Fahrzeugherstellung zur Verfügung stehen.

Zusätzlich müssen Autos ihre Emissionen künftig während des Betriebs überwachen können. Das neue On-Board-Monitoring soll beispielsweise auffällige Schadstoffwerte erkennen, die durch technische Defekte oder Manipulationen entstehen. Auch der Schutz vor unerlaubten Eingriffen in die Fahrzeugelektronik und die Cybersicherheit werden verstärkt.

© Getty Images

Klassische Abgasgrenzwerte bleiben weitgehend gleich

Bei den herkömmlichen Auspuffemissionen bringt Euro 7 hingegen keine grundlegende Verschärfung. Die Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Stickoxide bleiben für Pkw weitgehend auf dem bisherigen Euro-6-Niveau. Neu ist unter anderem, dass bei der Messung künftig ein größerer Bereich besonders kleiner Partikel berücksichtigt wird.