Elfjähriger bei Fahrradunfall in Waidhofen an der Ybbs schwer verletzt

Nach Kollision mit Auto ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Bei einem Fahrradunfall in seiner Heimatstadt Waidhofen a.d. Ybbs ist am Mittwochnachmittag ein Elfjähriger schwer verletzt worden. Der Bub war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem Auto kollidiert. Er wurde per Notarztwagen in das Landesklinikum Amstetten transportiert.

Autofahrer übersah Kind, das nicht anhielt

Laut Polizei dürfte das Kind am Ende eines parallel zur B121 verlaufenden Geh- und Radwegs im Bereich einer Kreuzung ohne anzuhalten in eine Gemeindestraße gefahren sein. Weil zur gleichen Zeit ein Pkw, gelenkt von einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, dorthin abbog, kam es zur Kollision. Kinder sind allerdings vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen.

Zwei Schwerverletzte im Bezirk Korneuburg

Zwei Schwerverletzte hat am Mittwochabend der Zusammenstoß zweier Pkw in Spillern (Bezirk Korneuburg) gefordert. Laut Polizei war ein alkoholisierter 35-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Wagen einer 33-Jährigen aus dem Bezirk Hollabrunn kollidiert. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Korneuburg gebracht, die Frau von "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Krems geflogen. Der 35-Jährige wird nach dem positiven Alkomattest der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.