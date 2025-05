× Navi-Drama im Wald: Lkw im Niemandsland gestrandet

Weil das Navigationsgerät einen Sattelschlepper auf einen Waldweg gelost hatte, musste die Feuerwehr in der Mostviertler Gemeinde St. Georgen am Reith ausrücken.

Ein tonnenschwerer Sattelschlepper, ein schmaler Forstweg und ein Navi, das zum Albtraum wird. In St. Georgen geriet ein Lkw in eine Sackgasse zwischen Bach und steilem Hang. Kein Vor, kein Zurück. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Reith rückte mit 15 Mann und drei Fahrzeugen aus. Zentimeterweise arbeiteten sie sich an die Rettung heran. Kommandant Stefan Göttlinger erklärt: "Zuletzt musste aufgrund der Enge auch die Umlenkrolle benutzt werden.“

© Bfkdo Amstetten ×

Der Waldboden wurde zusätzlich befeuchtet, weil der Auspuff des Lkws aufsaß. Die Gefahr eines Waldbrands war real. Zwei Stunden lang dauerte der dramatische Einsatz. Dann endlich die Erlösung. "Der Sattelschlepper wurde durch den perfekten Einsatz der Feuerwehr wieder flott gemacht und konnte weiterfahren."