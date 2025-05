Wr. Neustadt rüstet auf: Sicherheitsdienst patrouilliert in Wohnvierteln

Ab sofort patrouilliert in Wr. Neustadt an den Wochenenden ein Sicherheitsdienst durch die Wohnviertel. Durchgegriffen wird gegen Lärm, Müll und Rücksichtslosigkeit. Das Projekt mit Signalwirkung, soll den sozialen Frieden.

Seit Beginn der Maßnahme kontrolliert der Sicherheitsdienst an jedem Wochenende die Lage in den Wohnsiedlungen. Die Kontrolleure achten auf die Einhaltung von Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen. Sie dürfen Abmahnungen aussprechen und bei Bedarf eine Anzeige einleiten. Falls nötig, wird die Polizei verständigt.

Im Fokus steht der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Lärmbelästigung und anderen Störungen. Illegale Müllablagerungen gehören ebenso zu den Problemen, gegen die entschlossen vorgegangen wird. Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann hat die Initiative gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Schneeberger ins Leben gerufen.

Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften

Erstmals setzt Wr. Neustadt auf den direkten Austausch mit Wohnbaugenossenschaften. Ziel ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Damit werden nicht nur Symptome bekämpft, sondern Ursachen angegangen. "Ordnung, Sauberkeit und ein gutes Zusammenleben in den Wohnsiedlungen - das ist das Ziel unseres Sicherheitsdienstes. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben es verdient, sich in ihren Wohnanlagen wohlzufühlen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Sicherheitsstadtrat Kevin Pfann (FPÖ).

Mehr Sicherheit und Rückhalt für die Nachbarschaft

Der Sicherheitsdienst versteht sich als Unterstützung für ein funktionierendes Miteinander. Die Maßnahme soll deutlich machen, dass Regelverstöße nicht hingenommen werden. Wr. Neustadt setzt damit ein sichtbares Zeichen für Rücksicht, Sauberkeit und Ruhe. Die Stadtführung bekräftigt den Anspruch, gezielt einzugreifen, wo Missstände auftreten. Der Einsatz an den Wochenenden ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur Verbesserung des Wohnumfelds.