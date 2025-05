Straßen.Kunst.Festival verzaubert Wr. Neustadt

Artistik am Asphalt, Feuer in der Luft und Kindergesichter voller Glitzer - Wiener Neustadt wird wieder zur Bühne der besonderen Art. Beim „NÖ Straßen.Kunst.Festival“ am 16. und 17. Mai verwandelt sich die gesamte Innenstadt in ein lebendiges Spektakel aus Tanz, Musik, Magie und Comedy.

Artistik, Akrobatik, Musik, Comedy, Clowns, Magie, Stelzengehen, eine Feuershow sowie Tanz - all das erwartet Besucher des "NÖ Straßen.Kunst.Festival" in Wiener Neustadt am Freitag und Samstag. Den Start macht wie alle Jahre eine "Straßen.Kunst.Parade" der Künstlerinnen und Künstler, die am Freitag, 16. Mai, ab 14.20 Uhr vom Stadttheater bis zum Marienmarkt führt. Die anschließende Eröffnung wird von Darbietungen der Academy of Ballet & Contemporary Dance umrahmt.

Spektakel auf acht Bühnen

Was folgt, ist ein Programm, das selbst Großstadtfestivals vor Neid erblassen lässt. An acht Spielorten am Hauptplatz bis in die Fußgängerzonen zeigen am Freitag von 15 bis 22 Uhr und am Samstag von 13 bis 22 Uhr lokale, nationale und internationale Talente ihr Können. Die All in Circus Company begeistert mit Artistik, Comedy und ihrer spektakulären All in Flames Feuershow. El Diabolero verblüfft mit rasanter Comedy. Heromacro trotzt mit akrobatischer Energie der Schwerkraft.

Die Montes Morales Family verwebt Magie mit Artistik. Ray the Fisherman mixt Slapstick mit Kunststücken. The Funky Monkeys bringen Streetdance und Breakbeats auf den Pflasterstein. Bohumils Sakko jongliert mit Gags und Keulen zugleich.

Familienprogramm, Musik und Mitmachen

Auch für Kinder ist das Festival ein Paradies. Es gibt Kinderschminken, ein Kinderkarussell, eine Skateschule und einen Mitmachzirkus. Der Asphalt wird zur Spielwiese. Für musikalische Stimmung sorgt die Gruppe Drivetime. Ein besonderes Detail macht das Festival einzigartig. Der Eintritt ist frei. Gagen gibt es keine. Alle Künstlerinnen und Künstler spielen für das, was in ihren Hut fällt.