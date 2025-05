17-Jähriger fiel vor einfahrende U-Bahn - selbst gerettet

Dramatische Minuten Donnerstagvormittag in der U 3-Station Westbahnhof: Ein 17-jähriger Wiener war vom Bahnsteig auf die Gleise der U-Bahn gestürzt. Just in diesem Moment fuhr eine Garnitur in die Station ein...

© Wiener Linien, Johannes Zinner × Wien. Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt, kam es um 6 Uhr in der Früh zu dem Zwischenfall, der - wie sich am Ende herausstellen sollte - halbwegs glimpflich ausgehen sollte: Ein 17-jähriger einheimischer Teenager war, vermutlich noch müde oder abgelenkt, aus Unachtsamkeit über den Bahnsteig hinausgekommen und auf die Gleise der Linie U3 gefallen. 2 Tote bei Geisterfahrer-Crash - Busfahrer konnte "im letzten Moment ausweichen"

16 Jahre Haft für Rolex-Räuber, der Uhrensammler niederstach

Afghane (17) auf E-Scooter startete Delikt-Serie Dann überschlugen sich im Sekundentakt die Ereignisse: Eine U-Bahn fuhr gerade in die Station Westbahnhof ein, wobei der Fahrer den Burschen, der auf die Schienen gestürzt war, zum Glück wahrnehmen und eine Notbremsung einleiten konnte. Gleichzeitig schaffte es der 17-Jährige selbst, in die sogenannte Schlupfnische unter den Bahnsteig zu hechten und sich damit (halbwegs) in Sicherheit zu bringen: Leider erfasste bzw. streifte die einfahrende Garnitur doch noch ein Bein des Jugendlichen vor den Augen der erschreckten Fahrgäste der Wiener Linien, die mit ihm auf die U-Bahn gewartet hatten. © Viyana Manset Haber Der 17-Jährige wurde verletzt von der Rettung in ein Spital gebracht, die U3 war während des Einsatzes und anschließend noch bis 7 Uhr unterbrochen.