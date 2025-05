Afghane (17) auf E-Scooter startete Delikt-Serie

In U-Haft genommen wurde jener jugendliche Räuber, der in Graz eine Oma im Vorbeifahren mit dem E-Scooter die Handtasche entrissen hatte. Der Afghane hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Stmk. Wie oe24 berichtete, war am Samstag eine Seniorin zu Fuß in der Pestalozzistraße beim Augarten in Graz unterwegs gewesen, als ihr auf dem Gehsteig eine Gestalt auf einem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam.

So schnell konnte die 84-Jährige gar nicht schauen bzw. reagieren, da hatte ihr der Roller-Rowdy auch schon die Handtasche entrissen und war mit der Beute davongebrettert. Im Zuge einer Alarmfahndung konnte der mutmaßliche Straßenräuber, ein 17-jähriger Afghane aus dem Bezirk Graz-Umgebung, gestoppt und festgenommen werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Verdächtigen zwei Handys – eines davon konnte eindeutig als Eigentum der kurz davor überfallenen Grazerin identifiziert werden.

Hier beim Augarten in Graz kam es zu dem Überfall auf die 84-jährige Passantin. © google maps ×

Wie die Exekutive jetzt bekannt gab, konnten dem jungen Asylwerber in Folge weitere mutmaßliche Vermögensdelikte nachgewiesen werden. So soll der junge Delinquent bereits am Freitag, dem 9. Mai 2025, in einem Lokal in Hitzendorf aus einer Geldbörse Bargeld gestohlen haben. Zudem dürfte er vor seiner Festnahme am Samstag versucht haben, ein Motorrad zu stehlen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.