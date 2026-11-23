Bei einer Baustelle auf der A8 auf Höhe von Aistersheim endete die waghalsige Fahrt, als ein junger Wiener mit seinem Auto in ein Baustellenelement prallte.

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In Wels steht heute neuerlich ein Autoraser wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der zum Tatzeitpunkt 23-Jährige aus Wien hatte sich am 1. Juni in Kallham (Bezirk Grieskirchen) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der mehrere Verkehrsteilnehmer und Polizisten gefährdet wurden. Die Staatsanwaltschaft Wels legt ihm daher neben versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt auch versuchten Mord zur Last. Ein Urteil ist heute noch nicht zu erwarten.

Serie von Autorasern

Es ist bereits der dritte Mordversuchsprozess gegen einen Autoraser in Wels binnen gut eines Jahres: Im September wurde ein 30-jähriger Deutscher, der auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, wegen Mordversuchs nicht rechtskräftig im Sinne der Anklage verurteilt. Das Strafmaß fiel aber - u.a. wegen eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit - mit fünf Jahren Haft äußerst mild aus. Im Fall eines 20-Jährigen, der sich zwischen Wels und Traun (Bezirk Linz-Land) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, die mit mehreren Verletzten endete, entschieden die Geschworenen im November des Vorjahres hingegen, dass kein Mordversuch vorliege.