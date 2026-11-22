Unter den vielen Gesichtern des David Scheid ist auch ein gewisser Parteiführer namens Scheidhäusl, der gerne Bierzeltreden schwingt.

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David Scheid, der auch mit seiner Kunstfigur "Dave" im ORF und als Kinoschauspieler ("Des Teufels Bad") reüssieren konnte, erhielt den Programmpreis für sein viertes Solo "The Kabarettist", das laut Jury "politisches Kabarett, Stand-up, Rap, DJing, Politsatire und parodistisches Schauspiel" verbindet und durch "smarte 360-Grad-Unterhaltung mit deepem Kern" besticht.

Am Dienstag, 23. November wird er im Linzer Posthof fragen: "Was Kunst Bruder? Was Demokratie? Angenommen, die Welt geht unter. Darf man dann darüber Witze machen?" Beginn: 19.30 Uhr.