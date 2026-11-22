Mit Turntablism
David "Dave" Scheid-Kabarett im Posthof wird dystopisch
David Scheid, der auch mit seiner Kunstfigur "Dave" im ORF und als Kinoschauspieler ("Des Teufels Bad") reüssieren konnte, erhielt den Programmpreis für sein viertes Solo "The Kabarettist", das laut Jury "politisches Kabarett, Stand-up, Rap, DJing, Politsatire und parodistisches Schauspiel" verbindet und durch "smarte 360-Grad-Unterhaltung mit deepem Kern" besticht.
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Am Dienstag, 23. November wird er im Linzer Posthof fragen: "Was Kunst Bruder? Was Demokratie? Angenommen, die Welt geht unter. Darf man dann darüber Witze machen?" Beginn: 19.30 Uhr.
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