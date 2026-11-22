LH Thomas Stelzer: "Uns war wichtig, dieses schwere und blutige Kapitel unserer Landesgeschichte so aufzuarbeiten, dass neben dem Leid auch der Mut der Menschen sichtbar wird."

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400 Jahre nach dem Bauernkrieg hat die communale oö 2026 seit April die Geschichte in die Gegenwart geholt. Unter dem Motto "MUT" setzten sich bis zum 22. November 27 Orte mit den Ereignissen von 1626 und ihrer Bedeutung für heute auseinander. Das vielfältige Programm erreichte bisher rund 95.000 Menschen: 251 Veranstaltungen wurden von 1.652 Künstlern sowie Projektbeteiligten gestaltet. Volkskultur traf auf zeitgenössische Kunst, Brauchtum auf Literatur, Theater auf experimentelle Musik und Religion auf Geschichtsforschung. Jeder Mut-Ort eröffnete eigene Zugänge zum Thema und setzte das Motto auf individuelle Weise um.

"Uns war wichtig, dieses schwere und blutige Kapitel unserer Landesgeschichte so aufzuarbeiten, dass neben dem Leid auch der Mut der Menschen sichtbar wird. Zugleich wollten wir möglichst viele Menschen einbeziehen und die Vielfalt und Lebendigkeit unseres Kulturlandes zeigen. Das ist eindrucksvoll gelungen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).