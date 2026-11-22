22 Millionen Euro fließen in die Erweiterung des TANN-Werks in St. Pölten. SPAR schafft damit 40 Arbeitsplätze, muss das Projekt nach eigenen Angaben aber ohne staatliche Förderungen stemmen.

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Während andere Betriebe ihre Produktion zurückfahren oder sogar zusperren, setzt SPAR in St. Pölten auf Wachstum. Der Lebensmittelhändler investiert rund 22 Millionen Euro in den Ausbau seines TANN-Werks und schafft damit 40 neue Arbeitsplätze. Künftig werden am Standort 270 statt bisher 230 Menschen beschäftigt sein. Die Bauarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Am Freitag ist die Gleichenfeier über die Bühne gegangen, im Herbst 2027 soll die Produktion starten.

Geflügel und Fertiggerichte im Fokus

Hinter der Erweiterung steckt die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln, die sich ohne großen Aufwand zubereiten lassen. Gleichzeitig greifen die Konsumenten immer häufiger zu Geflügel. "Convenience-Produkte werden immer beliebter und die Nachfrage nach Geflügel steigt kontinuierlich", erklärt TANN-Bereichsleiter Leopold Scharmer.

Für das Werk ist der Ausbau der nächste Schritt einer Entwicklung, die längst über die klassische Fleisch- und Wurstproduktion hinausgeht. In St. Pölten werden mittlerweile auch vegane Produkte hergestellt und neue Verpackungen entwickelt. Bei Fleischersatzprodukten soll TANN nach Unternehmensangaben sogar zum größten Produzenten Österreichs werden.

SPAR kritisiert fehlende Förderungen

Das TANN-Werk der SPAR-Zentrale St. Pölten wird erweitert und erhält neue Produktionsbereiche für Geflügel- und Convenience-Produkte. © Brucha Food Engineering

Der Ausbau hat für SPAR allerdings auch einen bitteren Beigeschmack. Denn die gesamte Investition von rund 22 Millionen Euro muss das Unternehmen ohne staatliche Förderungen stemmen. Geschäftsführer Alois Huber kritisiert, dass Technologieunternehmen hohe Zuschüsse erhalten würden, während die heimische Lebensmittelproduktion nicht denselben Stellenwert genieße.

Besonders vor dem Hintergrund der geplanten Schließung des Ardo-Werks in Groß-Enzersdorf stößt Huber die fehlende Unterstützung sauer auf. Der Tiefkühlgemüse-Produzent will seinen Standort im August 2027 endgültig zusperren. Bei SPAR hält man dagegen am Ausbau fest. "Aber wir wollen nicht jammern, sondern zeigen, was möglich ist. Wir investieren, wir bauen aus, wir schaffen Arbeitsplätze", betont der SPAR-Chef.

Bauaufträge gehen an heimische Firmen

Das Geld bleibt zum Teil auch in der Region. So sind an der Erweiterung unter anderem Brucha aus Michelhausen, Rubner Holzbau aus Ober-Grafendorf, das Ziviltechnikbüro Spreitzer & Reisenleitner aus St. Pölten sowie SMB Stahl Metallbau aus Zwentendorf beteiligt. Mit HT-Bau aus Graz ist zudem ein steirisches Unternehmen an Bord. Wenn die neuen Produktionsbereiche in Betrieb gehen, sollen auch landwirtschaftliche Betriebe, Lieferanten und Dienstleister von zusätzlichen Aufträgen profitieren.

SPAR ist seit 1979 in St. Pölten angesiedelt und hat sich seither zu einem der bedeutenden Arbeitgeber der Stadt entwickelt. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) begrüßt deshalb auch die Erweiterung des TANN-Werks. "Sie sichern bestehende Arbeitsplätze, schaffen neue Perspektiven für die Menschen und stärken die regionale Wertschöpfung", betont Stadler mit Blick auf die laufenden Investitionen.