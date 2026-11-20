Einstimmig verlangen die Tourismusreferenten der Länder das Aus für die Flugabgabe. Mikl-Leitner nennt sie einen "Schildbürgerstreich".

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Feuersbrunn. In Feuersbrunn tagten heute, Freitag, unter dem Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Tourismusreferentinnen und -referenten der Bundesländer. Im Zuge einer Pressekonferenz von Mikl-Leitner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und LH-Stellvertreterin Barbara Novak gab es einen klaren Beschluss: "Weg mit der Flugabgabe." Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kostet sie zwölf Euro pro Passagier, bei Kurzstrecken sogar 30 Euro. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil.

Von links nach rechts: LH-Stellvertreterin Barbara Novak (Wien), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (Salzburg). © NLK Khittl

Die Folgen sieht man schon: Der Flughafen Schwechat verzeichnet heuer zwei Millionen Passagiere weniger, Fluglinien verlagern Kapazitäten ins Ausland. Besonders heikel ist das für den Kongresstourismus, denn 84 Prozent der Kongressgäste in Wien reisen mit dem Flugzeug an.

Alle ziehen mit

Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) sagt, Österreich ist eines von nur noch acht EU-Ländern mit Flugabgabe. Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) nennt die Abschaffung "essentiell". Wiens LH-Stellvertreterin Barbara Novak (SPÖ) findet die Abgabe "für den Standort langfristig tödlich".

Der Tourismus bringt Niederösterreich rund zwei Milliarden Euro Wertschöpfung, knapp 49.000 Menschen arbeiten in rund 4.800 Betrieben. Entlasten soll die Gastgeber außerdem das digitale Gästeblatt, die Gesetzesnovelle dafür plant Niederösterreich.