Der Christbaum am Hauptplatz strahlt, der Advent startet mit einem neuen Christkindlmarkt.

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"1, 2, 3 – es werde Licht!" Am Mittwoch ging am Hauptplatz das Licht an. Der Christbaum stammt aus dem Garten der Familie Schuh in Hochneukirchen-Gschaidt. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und sein Amtskollege Thomas Heissenberger drücken gemeinsam den Knopf, der Musikverein Gschaidt und Kinder der Volksschule Baumkirchnerring spielen auf. Neben dem Baum glitzert die beliebte Selfie-Kugel. "Für Wiener Neustadt beginnt damit die Adventzeit", sagt Schneeberger

Neues Dorf mit Selfie-Kugel

Neu ist vom 27. November bis 24. Dezember ein Christkindlmarkt rund um die Mariensäule. Er hat wechselnde Aussteller, eine Wichtel-Stube, einen Strohspielplatz und eine Bobby-Car-Bahn. Punsch und Glühwein gibt’s bei Feuerwehr, Lions Club, Rotem Kreuz und Co.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen sich die feierliche Illuminierung des Christbaums am Hauptplatz nicht entgehen. © Stadt Wiener Neustadt/Weller

Termine: Jetzt schon vormerken

Schon ab 20. November läuft "Weihnachten im Stadtpark". Danach folgen Advent in der Beethovenallee (27. bis 29. November) und zwei Advent-am-Dom-Wochenenden (4. bis 6. und 11. bis 13. Dezember). Am 11. Dezember legt ab 17 Uhr der "Electro Advent" vor dem Dom auf.