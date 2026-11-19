Wieselburger Agrar-Studium räumt ab: Fünf Top-3-Plätze im Ranking, zwei davon ganz oben. Der Campus Francisco Josephinum bestätigt damit seine Spitzenposition im deutschsprachigen Raum.

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Großer Wurf für den Campus Francisco Josephinum der FH Wiener Neustadt in Wieselburg: Beim Agrar-Hochschulranking 2026 holt der Bachelorstudiengang Agrartechnologie & Digital Farming gleich fünf Top-3-Plätze. Damit knüpft die Hochschule an ihre Erfolge von 2024 an.

Die Befragung läuft alle zwei Jahre und wird von top agrar und Karrero durchgeführt. Rund 1.700 Studenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bewerten dabei ihre Hochschulen in acht Kategorien.

Doppelt Gold

Platz eins erhält der Campus Francisco Josephinum für die "Beste Lehre im Bereich Landtechnik" und für die Grundlagenfächer. Dazu kommen drei zweite Plätze: bei Ökologischer Landbau, bei der "Besten Lehre im Bereich Pflanzenwissenschaften" und beim "Besten Lehrpersonal".

"Die Auszeichnungen zeigen, dass unsere Erfolge keine Eintagsfliege sind, sondern auf einem klaren Ausbildungsprofil beruhen", sagt Studiengangsleiter Markus Gansberger. Er sieht den praxisorientierten Ausbildungsansatz bestätigt.

Top-Noten

Auch die Detailergebnisse überzeugen: 96 Prozent der befragten Studenten empfehlen die FH Wiener Neustadt weiter. Der Durchschnitt aller teilnehmenden Fachhochschulen liegt bei 95 Prozent.

Die Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt, Axel Schneeberger und Violeta Kaličanin, danken Gansberger und seinem Team. "Die positiven Bewertungen der Studenten bestätigen die hohe Qualität und Praxisnähe unserer Ausbildung", sagen sie.

Lob vom Land

LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP), zuständig für die Wissenschaft, gratuliert: "In Niederösterreich setzen wir auf innovative Wissenschaft und auf eine starke Landwirtschaft, und in beiden Bereichen steht unser Land hier an der Spitze." Die fünf Platzierungen sind für ihn eine "verdiente Anerkennung" der Arbeit der Hochschule.