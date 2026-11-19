380 Millionen Euro wollen sie heuer für Geschenke ausgeben, vier Prozent weniger als im Vorjahr. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker rufen deshalb zum Einkauf bei heimischen Betrieben auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 1,3 Millionen Niederösterreicher kaufen heuer Weihnachtsgeschenke, das sind 90 Prozent der Bevölkerung. Sie planen dafür etwas mehr als 380 Millionen Euro ein, rund vier Prozent weniger als 2025. Wer schenkt, gibt im Schnitt 290 Euro aus, im Vorjahr waren es 300 Euro. Das zeigt eine Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Die geplanten Ausgaben sinken damit bereits zum zweiten Mal in Folge. "Die Menschen wollen schenken, achten aber stärker aufs Geld", sagen Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei einem Pressegespräch bei Lederleitner in St. Pölten.

Handel bewegt sich auf niedrigem Wachstumsniveau

Auch die Umsätze im Einzelhandel entwickeln sich zäh. Im ersten Halbjahr 2026 gab es nominell ein Plus von 1,9 Prozent, real aber ein Minus von 0,1 Prozent. Im August stiegen die Umsätze nominell um 1,3 und real um 0,6 Prozent, im Oktober um 0,6 beziehungsweise 0,2 Prozent.

"Der Handel bewegt sich weiterhin auf niedrigem Wachstumsniveau", sagt Ecker. Er sieht aber Spielraum: "Wir alle haben es in der Hand, dass das tatsächliche Weihnachtsgeschäft besser sein wird als die Prognose: indem wir regional einkaufen."

Anna Lederleitner-Iser, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker vor dem Geschäft von Lederleitner in der St. Pöltner Innenstadt. © NLK Pfeiffer

Gutscheine vorne

Insgesamt landen heuer rund 9,4 Millionen Geschenke unter den niederösterreichischen Christbäumen, im Schnitt sieben pro Käufer. Die beliebtesten Geschenke sind Gutscheine (35 Prozent), Spielwaren (32 Prozent), Bekleidung und Textilien (31 Prozent) sowie Kosmetik (28 Prozent). "Gutscheine kann man wunderbar regional schenken", sagt Ecker und verweist auf die Kampagne #ichkauflokal. Eine digitale Landkarte zeigt, wo es in rund 30 Städten und Gemeinden regionale Einkaufsgutscheine gibt.

Regionalität ist die einzige abgefragte Kategorie mit positiver Bilanz gegenüber dem Vorjahr: 83 Prozent wollen auch Produkte aus Österreich oder ihrer Region kaufen. 18 Prozent wollen mehr regionale Waren kaufen, nur 13 Prozent weniger.

Online im Fokus / Fokus auf lokale Handelsplattformen

73 Prozent der Befragten bestellen auch im Internet, im Schnitt vier Geschenke um insgesamt 150 Euro. 79 Prozent nutzen dabei ausländische Plattformen, 76 Prozent österreichische Onlineshops. "Entscheidend ist, dass unsere Betriebe im Wettbewerb mit internationalen Handelsplattformen faire Chancen haben", sagt Mikl-Leitner.

Seit Juli hebt die EU auf Kleinsendungen aus Drittstaaten bis 150 Euro einen Pauschalzoll von drei Euro je Warenkategorie ein, seit November kommt eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je Warenposition dazu. Die österreichische Paketabgabe von zwei Euro pro Paket trifft dagegen auch heimische Händler, die über internationale Marktplätze verkaufen.

Streit um Paketsteuer

Mikl-Leitner lobt den EU-Kurs, kritisiert aber die nationale Abgabe: "Die EU geht hier den richtigen Weg. Die österreichische Paketsteuer hingegen trifft die Falschen. Denn am Ende müssen die zusätzlichen Kosten der Paketsteuer wieder die heimischen Konsumenten tragen." Die Probleme lägen bei "Billigimporten aus Drittstaaten, die den Wettbewerb verzerren".

Die Paketsteuer wirkt sich bereits aus: 48 Prozent der Befragten fassen deshalb etwa mehrere Bestellungen zusammen. Ecker verweist auf die Kampagne "echt hier. echt sicher." des niederösterreichischen Versand-, Internet- und allgemeinen Handels. Sie warnt vor Sicherheitsrisiken bei Billigimporten. "Unsere Händler müssen europäische Sicherheitsstandards einhalten, haften für ihre Waren und sind bei Problemen erreichbar."

Beratung schlägt Algorithmus

83 Prozent planen Einkäufe in Einkaufs- und Fachmarktzentren, 82 Prozent in Ortskernen und Einkaufsstraßen. Bei der Ideensuche zählen vor allem die Wünsche der Beschenkten (47 Prozent) und Tipps aus Familie und Freundeskreis (34 Prozent). Dahinter folgen Inspiration im Geschäft (31 Prozent), soziale Medien (24 Prozent) und Onlineshops (22 Prozent).

"Persönliche Beratung, guter Service und die Möglichkeit, neue Geschenkideen zu entdecken: Das macht den Einkauf vor Ort aus. Das kann kein Algorithmus ersetzen", sagt Mikl-Leitner.

Rabattjagd beginnt

Für 53 Prozent sind Preis, Aktionen und Rabatte das wichtigste Kriterium bei der Wahl des Geschäfts. 36 Prozent nutzen Aktionstage wie Black Friday und Cyber Monday, 23 Prozent kaufen bewusst weniger oder günstigere Geschenke. Für beide Aktionstage planen die Niederösterreicher zusammen rund 99 Millionen Euro ein, im Schnitt 215 Euro je Käufer. Teilweise überschneidet sich das mit den Weihnachtsausgaben.

Am Black Friday (27. November) stehen Bekleidung, Spielwaren und Elektrogeräte ganz oben auf der Liste. Am Cyber Monday (30. November) sind es Telekommunikationsprodukte, Spielwaren und Bekleidung. Eingekauft wird an diesen Tagen verstärkt online.

Optimismus am Christbaum

Bei Lederleitner in St. Pölten blickt man zuversichtlich auf die Saison. "Die Menschen kaufen bewusster ein und legen mehr Wert auf Qualität", sagen die Geschäftsführerinnen Gabriele Lederleitner und Anna Lederleitner-Iser. Gefragt sind handgefertigte Adventkränze, hochwertiger Christbaumschmuck und weihnachtliche Wohnaccessoires. Stationären Handel und Onlinehandel sehen sie als ideale Ergänzung: "Im Geschäft können sie die Produkte mit allen Sinnen erleben."

Der gemeinsame Appell der beiden Spitzenvertreter: "Kaufen wir gerade zu Weihnachten bewusst regional."