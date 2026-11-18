Wasser statt Daten: Das geplante Rechenzentrum in Stetten ist vorerst Geschichte. Das Grundstück liegt in einer Überflutungszone.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf 4,3 Hektar im Gewerbegebiet von Stetten (Bezirk Korneuburg) sollte ein Rechenzentrum entstehen. Jetzt ist Schluss: Eine neue Hochwasser-Studie von Ministerium und Land zeigt, dass die Fläche ein HQ30-Gebiet ist, also statistisch alle 30 Jahre unter Wasser steht. Die nötige Umwidmung ist damit nicht mehr möglich.

Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert (SPÖ) erklärt: "Bei einem Hochwasser staut sich das Wasser von der Donau zurück in den Donaugraben." Dann werden die Zubringer abgesperrt, und das Gewerbegebiet wird geflutet.

Was jetzt?

Alternative Grundstücke gibt es in Stetten nicht. Wie es weitergeht, ist laut Bürgermeister "nicht das Problem der Gemeinde". Der Projektinitiator sucht nun nach einer "technischen Lösung".

Zuvor hatte eine Bürgerinitiative Tausende Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Der Grüne Georg Ecker spricht von einer "guten Nachricht für Stetten und ganz Niederösterreich". Es ist bereits das zweite Rechenzentrum, das binnen kurzer Zeit platzt: In Zistersdorf ist der Investor pleite.