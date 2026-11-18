Vorsicht beim Online-Shopping: Betrüger lauern vor Weihnachten, warnt Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Mit einer neuen Broschüre will das Land Niederösterreich helfen und pocht auf das "Recht auf ein analoges Leben".

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Die Digitalisierung erobert den Einkauf. Das bringt neue Möglichkeiten, aber auch neue Risiken. Unter dem Titel "Sicheres Bezahlen im Internet" informierte Konsumentenschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz gemeinsam mit dem Verein "pro Konsument" über Zahlungsmethoden, Konsumentenrechte und bewusste Kaufentscheidungen.

"Online-Shopping ist längst Teil unseres Alltags, doch mit der Bequemlichkeit wachsen auch die Risiken. Gefälschte Bezahlseiten, versteckte Abonnements und immer raffiniertere Betrugsversuche machen deutlich, wie wichtig es ist, sich schon vor dem Kauf mit den Zahlungsmethoden auseinanderzusetzen", warnt Rosenkranz.

Heimat statt Konzerne

Die Landesrätin pocht auf den Einkauf bei heimischen Betrieben: "Wer bei unseren heimischen Betrieben einkauft, sichert Arbeitsplätze, Lehrstellen und die Zukunft unserer Heimat." Das geht laut Rosenkranz auch online, und zwar regional.

Persönlicher Einkauf, Beratung vor Ort und Bargeld dürfen nicht zum Auslaufmodell werden. Die jüngsten IT-Ausfälle zeigen für sie, wie wichtig das Recht auf ein analoges Leben ist: "Technischer Fortschritt muss den Menschen dienen und darf ihnen niemals ihre Wahlfreiheit nehmen."

Schnäppchen-Falle

Gerade rund um Black Friday und Weihnachten ist Vorsicht geboten, mahnt Isabella Mittelstrasser von "pro Konsument": "Betrügerische Shops, Probleme bei Rücksendungen oder ausbleibende Rückerstattungen können aus einem vermeintlichen Schnäppchen schnell ein teures Ärgernis machen." Ihr Rat: Rechte kennen, Angebote kritisch prüfen und Zahlungsbelege aufbewahren. Dann lassen sich Ansprüche im Ernstfall besser durchsetzen.

Auch die Wahl des Zahlungsmittels zählt. Alexander Hosner von "pro Konsument" erklärt: "Ob per Kreditkarte, auf Rechnung oder per Überweisung bezahlt wird, die Unterschiede zeigen sich oft erst, wenn etwas schiefgeht." Manche Methoden bieten zusätzliche Möglichkeiten, das Geld zurückzubekommen, bei anderen ist das deutlich schwieriger. Deshalb gilt: nicht nur den Preis, sondern auch das Zahlungsmittel gut überlegen.

Neue Broschüre

Bei der Pressekonferenz stellten Rosenkranz und "pro Konsument" die neue Broschüre "Konsumentenschutz Niederösterreich – Wissen, worauf es ankommt" vor. Sie bündelt verständlich Informationen zu Verträgen, Gewährleistung, Online-Shopping, Konsumentenrechten sowie zur Sicherheit von Lebensmitteln und Trinkwasser.

"Für mich beginnt Konsumentenschutz nicht erst bei einer Beschwerde. Wer seine Rechte kennt, kann viele Probleme vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen", betont Rosenkranz. Die Menschen in Niederösterreich sollen praktische Informationen für den Alltag in die Hand bekommen.