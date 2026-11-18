Wut in Neunkirchen: Ausgerechnet vor Weihnachten geben ÖVP und SPÖ bekannt, "Essen auf Rädern" zu streichen. Für die FPÖ ist das ein Skandal.

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Kalt erwischt! Ende Jänner 2027 soll Schluss sein mit dem "Essen auf Rädern" in Neunkirchen. Seit 1978 bringt der Dienst älteren und alleinstehenden Menschen die warme Mahlzeit, derzeit bis zu 80 Portionen am Tag. Jetzt kippen ÖVP und SPÖ ihn, mitten in der Vorweihnachtszeit.

"Wer ein Leben lang gearbeitet hat, darf im Alter nicht alleine gelassen werden. Und ausgerechnet die SPÖ, die das Soziale sogar im Namen trägt, lässt das zu", tobt FPÖ-Fraktionsobmann Helmut Fiedler.

Über die Köpfe hinweg

Besonders brisant: Der zuständige Sozialstadtrat Roland Mitteregger (FPÖ) wurde nicht einmal eingebunden. "Ich habe erst im Nachhinein davon erfahren", ärgert er sich. "Für manche ist das der einzige Besuch am Tag. Diese menschliche Nähe kann man nicht einfach abbestellen."

Die Stadt begründet das Aus mit fehlenden Freiwilligen und Alternativangeboten. Mitteregger lässt das nicht gelten: Man muss neue Helfer suchen, Vereine und Gemeinderäte ansprechen. "Wir Freiheitliche packen selbst mit an."

Unterwegs in Neunkirchen © FPÖ NÖ

Wer spart hier?

Fiedler fragt: "Was wird tatsächlich eingespart? Eine 85-jährige Frau ohne Auto kann sich nicht einfach selbst ein Mittagessen organisieren." Sein Vorwurf: "Hier wird wieder bei den Menschen gespart statt im System." Die FPÖ Neunkirchen versichert: "Wir werden hier jetzt sicher nicht klein beigeben - und uns in den nächsten Wochen verstärkt gegen Aus stellen“, halten Fiedler und Mitteregger abschließend fest.