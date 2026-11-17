Kultur als Jobmotor: Eine neue Studie belegt 1,6 Milliarden Euro Wertschöpfung und 26.000 Arbeitsplätze in Niederösterreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Kultur rechnet sich! Das zeigt eine Wirtschaftsstudie, die LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gemeinsam mit Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein von der Industriellenvereinigung (IV) im Landhaus St. Pölten präsentierte. "Wir sprechen von der stattlichen Summe von 1,6 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr", sagt die Landeshauptfrau. Davon profitieren Betriebe von der Gastronomie über die Hotellerie bis zum Handwerk.

Pressekonferenz "Kultur schafft Wertschöpfung": Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Wirtschaftsforscher Christian Helmenstein (li.) und Lukas Michlmayr, Bürgermeister von Haag. © NLK Khittl

Rund 2,5 Millionen Gäste besuchen jährlich kulturelle Angebote im Land. Allein ihre Ausgaben bringen etwa 140 Millionen Euro Wertschöpfung. Insgesamt sichert die Kultur rund 26.000 Arbeitsplätze. "Kultur schafft also Einkommen und Perspektiven", so Mikl-Leitner.

Leuchttürme im Land

Als Beispiele nennt sie das KinderKunstLabor und die Ehemalige Synagoge in St. Pölten, den Rudolf-Buchbinder-Saal in Grafenegg und die Landesausstellung in Amstetten-Mauer mit mehr als 160.000 Besuchern.

Haags Bürgermeister Lukas Michlmayr bestätigt: "Wir spüren eine unmittelbare, positive Auswirkung auf die Tourismuszahlen in unserer Region." Manche Betriebe verzeichnen ein Plus von bis zu 20 Prozent.

Für die Landeshauptfrau ist die Studie eine Bestätigung: "Investitionen in Kunst und Kultur rechnen sich – für die Menschen, für unsere Regionen und für unser ganzes Land."