Festakt in St. Pölten: Die FPÖ Niederösterreich feiert 70 Jahre. Landesparteiobmann Udo Landbauer verspricht: "Wir gehen den Weg, bis dieses Land wieder durchatmet."

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Bummvolles Forum Landtag am Montagabend: Weit über 100 Gäste feierten das 70-jährige Bestehen der FPÖ Niederösterreich. Klubobmann Reinhard Teufel begrüßte u.a. die Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker sowie die Landesräte Susanne Rosenkranz und Martin Antauer.

Der erste Klubobmann Helmut Krünes blickte zurück: "Wir haben Demokratie erzwungen. Bis zu unserem Eintritt in den Landtag herrschte in Niederösterreich ein Parteienkartell." Ex-Landesrat Ewald Stadler nannte Niederösterreich ein "steiniges Gebiet" für die FPÖ, die ÖVP-Dominanz hatte für ihn "nahezu stalinistische Züge".

Udo Landbauer mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz © FPÖ NÖ

Vom Underdog zur Spitze

1998 kam die FPÖ auf 16,08 Prozent und war drittstärkste Kraft im Landtag. Heute, so Stadler, "muss die ÖVP mit der FPÖ um die Führungsrolle im Land kämpfen". Nationalratspräsident Walter Rosenkranz fragte in die Runde: "Wer hätte je gedacht, gerade in Niederösterreich reale Chancen auf Platz 1 in der Wählergunst zu haben?" Historiker Lothar Höbelt erklärte die Startschwäche nach 1945: Niederösterreich war russische Besatzungszone.

Den Höhepunkt setzte Landbauer mit einer emotionalen Rede. Früher war die Partei im Landtag nur Gast, "weil es die Geschäftsordnung so wollte". Heute sagt er: "Ich begrüße euch als Hausherr." Der Weg führte "von nicht mal 5 Prozent auf ein Viertel dieses Landes".

Udo Landbauer in seiner Rede © FPÖ NÖ

"Die Häuser im Land"

Vor Abgehobenheit warnte Landbauer die eigenen Reihen: "So verliert man ein Land. Nicht an einem Wahltag, sondern durch den Verlust der Bodenhaftung." Sein Ziel formulierte er so: "Unser Ziel ist nicht das Landhaus. Unser Ziel sind die Häuser im Land."

Die Bundesregierung attackierte er scharf: "In Wien wird nur verwaltet, vertagt, verteuert. Von dort kommt keine Luft." Durchatmen heißt für Landbauer, "am Zwanzigsten nicht die Tage bis zum Ersten zählen" zu müssen. Sein Schlusswort: "Wir gehen den Weg geschlossen und entschlossen und nichts und niemand kann uns stoppen." Dafür gab es stehende Ovationen.