Drei Wochen auf der Flucht, jetzt ist "Benny" wieder da: Der entlaufene Hund aus Waidhofen an der Ybbs wurde unverletzt aus einer Felsspalte gerettet.

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Happy End nach 21 Tagen Bangen! Ende Oktober ist "Benny" seinem Besitzer beim Einkaufen entwischt. Der Mann hatte den Hund erst seit drei Wochen. Beim Öffnen des Kofferraums fiel eine Schachtel herunter, das Tier erschrak und rannte los. Auf der Flucht wäre es beinahe mit einem Lkw zusammengeprallt und flüchtete danach noch weiter.

Rettung durch den Tierschutzverein Ybbstal © Tierschutzverein Ybbstal

Drei Wochen lang wurde fieberhaft gesucht, auch der Tierschutzverein Ybbstal half mit. "Benny" wurde zwar immer wieder gesichtet, einfangen ließ er sich aber nicht.

Rettung am Fluss

Am 12. November entdeckte ein Anrainer den Hund am Ybbsufer und rief sofort den Besitzer an. "Benny" hatte sich in einer Felsspalte versteckt, die für Tiere ein ideales Versteck ist. Ein Mitarbeiter des Tierschutzvereins kletterte hinein und holte den Vierbeiner mit einem Seil heraus. Am Ende waren alle glücklich.