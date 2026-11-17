Sieben Runden, null Ergebnis: Nach dem Aus für das Ardo-Werk müssen jetzt Richter ran. 190 Beschäftigte hängen in der Luft.

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Sieben Verhandlungsrunden und keine Einigung. Die Beschäftigten bleiben im Regen stehen. Vorerst. Betriebsrat und Gewerkschaften beantragten am Montag beim Arbeits- und Sozialgericht Korneuburg ein Schlichtungsverfahren. Sie fordern eine Härtefalllösung sowie Zuschläge für Kinder und Alleinverdiener.

Ardo hingegen nennt sein Angebot "fair und ausgewogen" und ruft die Gewerkschaften an den Tisch zurück. Die Antwort kommt prompt: PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik verlangt zuerst Nachbesserungen, sonst machen neue Gespräche keinen Sinn.

Gericht als letzte Chance

Bleibt der Streit ungelöst, kann das Gericht einen verbindlichen Sozialplan festlegen. Ein Folgetermin steht nicht, die Fronten sind verhärtet.

Im September hatte der belgische Konzern das Aus für Groß-Enzersdorf verkündet, Ende August 2027 ist Schluss. 190 Beschäftigte und 50 Leiharbeitskräfte verlieren ihre Jobs. Das Gemüse allerdings ist gerettet, Waldland und Schneiders Gemüseland springen ein. Für die Menschen im Werk gibt es dagegen noch keine Lösung.