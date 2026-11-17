Dachstuhl in Flammen, 760.000 Euro Schaden: Nach dem Feuer in Klosterneuburg klickten in Italien die Handschellen. Eine 50-Jährige sitzt jetzt in Korneuburg in Haft.

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Es war ein Inferno mitten in der Nacht! Am 26. August gegen 23.35 Uhr brannte der gesamte Dachstuhl einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) nieder. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 760.000 Euro.

Die Ermittler fanden heraus: Eine Zündquelle wurde fahrlässig oder vorsätzlich eingebracht. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Klosterneuburg geriet eine 50-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln ins Visier. Der Verdacht: Brandstiftung.

Festnahme in Italien

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ einen europäischen Haftbefehl. Ende Oktober schnappte die Polizei die Frau in Italien, vor wenigen Tagen wurde sie nach Österreich ausgeliefert.

Bei der Einvernahme schweigt die Verdächtige. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.