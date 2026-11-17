Lichterglanz vor der Basilika, 15 Konzerte, rund 70 Stände: Der Mariazeller Advent startet am Donnerstag in seine 26. Auflage und lockt wieder Tausende in die Steiermark.

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Es duftet nach Maroni, Lebkuchen und Punsch! Von 19. November bis 20. Dezember verwandelt sich der Hauptplatz rund um die Basilika in ein Weihnachtsdorf. Geöffnet ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag, dazu am 7. und 8. Dezember. Rund 70 Stände bieten Handgemachtes und Regionales, 51 Hütten stehen am Hauptplatz und in der Grazer Straße. Im Raiffeisensaal gibt es Handwerk, Krampusmasken und das Engerlpostamt.

Schon am ersten Abend wird es feierlich: Die Wiener Sängerknaben singen am 19. und 20. November in der Basilika. Insgesamt stehen 15 Konzerte am Programm, darunter Stella Jones mit ihren Golden Gospel Pearls am 10. Dezember und das Musical "Stille Nacht" am 19. Dezember.

Magie für Kinder

Die Kleinen kommen bei der lebendigen Krippe mit echten Tieren auf ihre Kosten. Am Berg verzaubert der Lichterzauber auf der Bürgeralpe mit funkelnden Installationen.

Näheres findet sich unter www.mariazeller-advent.at.

Die Anreise ist ein Erlebnis für sich

Die Mariazellerbahn rollt ab St. Pölten durch die Winterlandschaft, vom Bahnhof sind es rund 900 Meter ins Zentrum. Wer nicht genug bekommt, kann im Anschluss den Neujahrsmarkt vom 26. Dezember bis 5. Jänner besuchen.