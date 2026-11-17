Nach Berichten über die angebliche Vorbereitung eines iranischen Angriffs mit einer "schmutzigen Bombe" auf ranghohe Mitglieder der US-Regierung in Washington hat Präsident Donald Trump seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht.

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"Wir nehmen das sehr ernst", sagte Trump am Dienstag in Manila, wo er am Gipfel des Verband Südostasiatischer Staaten (ASEAN) teilnimmt. Eine "schmutzige Bombe" ist eine Bombe mit konventionellem Sprengstoff, der radioaktive Stoffe beigemischt sind.

Der US-Sender CNN hatte berichtet, dass US-Geheimdienste über neue Informationen verfügten, wonach der Iran einen Angriff auf die US-Hauptstadt Washington mit einer "schmutzigen Bombe" oder einer Chemiewaffe plane. Die Pläne richteten sich gegen ranghohe Mitglieder von Trumps Regierung, berichtete der Sender. CNN berief sich bei seinen Angaben auf "sieben US-Beamte", die namentlich nicht genannt wurden. Diese hätten die angeblichen Pläne eher als ein Bestreben des Iran eingeordnet, "sich Optionen zu verschaffen", als einen Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff.

Trump sagte in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, mit Blick auf die angeblichen iranischen Pläne, wenn es eine solche Bedrohung gebe, "werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch kein anderes Land zuvor bezahlt hat". Trump fügte hinzu: "Wir nehmen es sehr ernst, denn sie scheinen verrückt zu sein."

Teheran weist Berichte zurück

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Angaben zu den angeblichen Angriffsplänen als "haltlose" Behauptungen zurück. Washington sei darauf aus, "die mediale Grundlage für seine finsteren Absichten zu legen", erklärte Ministeriumssprecher Esmail Baghaei im Onlinedienst X. "Schritt für Schritt versuchen sie, einen Anschein von Legitimität für weitere Aggressionen und Gräueltaten zu konstruieren."

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass US-Finanzminister Scott Bessent wegen Drohungen im Zusammenhang mit dem Iran auf einen Militärstützpunkt umgezogen ist. Bessent habe sein Haus in der Region Washington aus Sicherheitsgründen verlassen, bestätigten offizielle Kreise in Washington entsprechende Presseberichte. Bessent ist Medienberichten zufolge der dritte ranghohe Vertreter der US-Regierung nach Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth, der auf einen Militärstützpunkt umgezogen ist.

Keine Ruhe, keine Lösung

Nach Ansicht von Experten scheinen sich die USA darauf vorzubereiten, wieder großangelegte Angriffe gegen den Iran aufzunehmen, nachdem die Gespräche über eine Beendigung des Krieges ins Stocken geraten sind. Unter anderem die "New York Times" berichtete am Sonntag, dass mit der "USS Theodore Roosevelt" der dritte US-Flugzeugträger in der Golf-Region eingetroffen sei.

Die USA und Israel hatten den Iran-Krieg Ende Februar mit Luftangriffen begonnen. Teheran greift seitdem regelmäßig Ziele in den Golf-Staaten sowie US-Einrichtungen in der Region an. Nach einer Zeit relativer Ruhe hatten die iranischen Revolutionsgarden in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehrmals Ziele in Bahrain angegriffen, zuletzt am Dienstag eine US-Radaranlage. Das als Vermittler agierende Katar rief in der Folge "alle Parteien" zur Zurückhaltung auf, um eine "Eskalation" in der Golf-Region zu vermeiden.