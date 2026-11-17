Was unsere Vorfahren vor Zehntausenden Jahren vererbt haben, beeinflusst offenbar bis heute unser Gehirn. Eine neue Studie zeigt einen überraschenden Zusammenhang: Eine bestimmte Genvariante, die vom Neandertaler stammt, könnte das Risiko für Schizophrenie beim modernen Menschen verringern.

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Für ihre Untersuchung verglichen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig Erbgut-Daten von modernen Menschen, Neandertalern und Denisova-Menschen. Zusätzlich werteten sie vorhandene Aufnahmen von rund 4.000 Gehirnarealen aus.

Dabei stießen die Forscher auf eine Genvariante, die in allen fünf untersuchten Neandertaler-Genomen vorkam, nicht aber bei den Denisova-Menschen. Sie liegt in der Nähe des Gens DAAM1, das unter anderem an der frühen Entwicklung des Gehirns beteiligt ist.

Die Ergebnisse veröffentlichten die Evolutionsforscher Hugo Zeberg und Svante Pääbo in der Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Auch das Gehirn verändert sich

Die Genvariante hängt nicht nur mit einem geringeren Schizophrenie-Risiko zusammen. Die Untersuchung zeigte auch einen kleinen Unterschied in der Größe des sogenannten Okzipitallappens. Dieser Bereich liegt im hinteren Teil des Gehirns und ist wesentlich an der Verarbeitung von Seheindrücken beteiligt.

Pro Kopie der Genvariante war das Volumen dieses Hirnareals durchschnittlich um 0,85 Kubikzentimeter kleiner. Bei zwei Kopien waren es somit rund 1,7 Kubikzentimeter.

Einen Zusammenhang mit einer schlechteren kognitiven Leistungsfähigkeit oder verändertem Sozialverhalten fanden die Wissenschaftler allerdings nicht. Auch bei anderen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, bipolarer Störung, ADHS oder Autismus zeigte sich kein entsprechender Zusammenhang.

Bis heute tragen Menschen Neandertaler-Erbgut

Dass sich unsere Vorfahren miteinander vermischt haben, ist bereits seit Längerem bekannt. Der Evolutionsforscher Svante Pääbo hatte maßgeblich dazu beigetragen, die genetischen Spuren dieser Begegnungen nachzuweisen. Für seine Forschung auf dem Gebiet der Paläogenetik erhielt er 2022 den Nobelpreis für Medizin.

Viele Menschen außerhalb Afrikas tragen bis heute rund zwei Prozent Neandertaler-Erbgut in sich. Die neue Untersuchung zeigt, dass einzelne dieser geerbten Genvarianten auch heute noch mit Eigenschaften des menschlichen Gehirns zusammenhängen können.

Dabei betonen die Forscher, dass die festgestellten Effekte ausschließlich mit der untersuchten Genvariante verbunden sind und nicht pauschal für alle Neandertaler-Gene gelten.

Neandertaler-Gene können auch Nachteile haben

Frühere Untersuchungen zeigten bereits, dass das genetische Erbe der Neandertaler unterschiedliche Auswirkungen haben kann. So können bestimmte Varianten das Risiko für Morbus Dupuytren erhöhen. Bei dieser Erkrankung bilden sich Knoten und Stränge in der Handinnenfläche, wodurch sich Finger zunehmend nicht mehr richtig strecken lassen.

Frühere Untersuchungen zeigten bereits, dass das genetische Erbe der Neandertaler unterschiedliche Auswirkungen haben kann. © Getty Images

Andere Neandertaler-Varianten wurden hingegen mit einem geringeren Risiko für schwere Covid-19-Verläufe und einem besseren Schutz vor bestimmten Infektionskrankheiten in Verbindung gebracht. Auch Haut- und Haarmerkmale können durch das uralte Erbgut beeinflusst werden.

Die neue Studie macht damit erneut deutlich, wie vielfältig das genetische Erbe unserer ausgestorbenen Verwandten bis heute nachwirkt.