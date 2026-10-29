40 Linzer Volksschulen starten Einschreibungen

Eltern können am 10. November ihre Kinder zwischen 10 und 18 Uhr an einer der 40 Volksschulen anmelden. Dabei gilt innerhalb des Stadtgebiets die freie Schulwahl.

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Linz. In Linz steht die Einschreibung für das Schuljahr 2027/28 bevor. Am 10. November können Eltern ihre Kinder an einer der insgesamt 40 Linzer Volksschulen anmelden. Die verbindliche Einschreibung findet zwischen 10 und 18 Uhr statt. Innerhalb des Stadtgebiets besteht freie Schulwahl. Eltern und Erziehungsberechtigte können selbst entscheiden, welche Volksschule ihr Kind besuchen soll. Allerdings darf die Anmeldung nur an einer Schule erfolgen.

Mehrere Dokumente müssen mitgebracht werden

Schulpflichtig werden alle Kinder, die spätestens am 1. September 2027 ihren sechsten Geburtstag feiern. Auch jüngere Kinder können unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig eingeschult werden. Diese Möglichkeit besteht für Kinder, die zwischen dem 2. September 2027 und dem 1. März 2028 sechs Jahre alt werden. Ein entsprechender Antrag kann direkt bei der Einschreibung an der gewünschten Volksschule gestellt werden. Für die Anmeldung müssen Eltern mehrere Dokumente mitbringen. Benötigt werden die Geburtsurkunde, eine Meldebestätigung sowie die Sozialversicherungsnummer des Kindes. Falls eine Namensänderung erfolgt ist, muss zusätzlich ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden.

Mehrere Kriterien entscheiden über Schulplatz

Obwohl in Linz freie Schulwahl gilt, ist ein Platz an der gewünschten Volksschule nicht automatisch garantiert. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die verfügbaren Plätze, kommen festgelegte Aufnahmekriterien zur Anwendung. Berücksichtigt werden unter anderem die Entfernung zwischen Wohnort und Schule sowie Geschwister, die bereits dieselbe Einrichtung besuchen.

Auch das pädagogische Angebot, die Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern und private Betreuungsmöglichkeiten können eine Rolle spielen. Zusätzlich wird berücksichtigt, ob das Kind bereits einen Kindergarten in unmittelbarer Nähe der Schule besucht hat.

Schulreferentin und Vizebürgermeisterin Merima Zukan betont, dass der Schuleintritt einen wichtigen Schritt für Kinder und Familien darstellt. Eine frühzeitige Information und gute Vorbereitung sollen den Übergang in den Schulalltag erleichtern.

Neues Schuljahr beginnt am 13. September

Wer sein Kind außerhalb des Linzer Stadtgebiets einschulen möchte, muss den entsprechenden Antrag bereits vor dem Einschreibungstermin stellen. Für Familien mit geringem Einkommen besteht außerdem die Möglichkeit, kostenlose Unterrichtsmittel zu beantragen. Das Schuljahr 2027/28 beginnt in Oberösterreich am Montag, 13. September 2027.