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140 Mitarbeiter

Welser Winterdienst ist schon jetzt gerüstet

Eine Gruppe von Straßenarbeitern in orangefarbener Kleidung steht mit Schneeschaufeln vor Räumfahrzeugen.
© Stadt Wels/KK
Die Stadt Wels ist für mögliche Schneefälle und Glatteis gerüstet. Bis zu 140 Mitarbeiter, zahlreiche Räumfahrzeuge und große Mengen Streumaterial stehen bereit. Zudem investiert die Stadt rund 150.000 Euro in die Sanierung der Schneekippe an der Traun.
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Wels. Die Stadt Wels hat ihre Vorbereitungen für den bevorstehenden Winter weitgehend abgeschlossen. Bis zu 140 Mitarbeiter der Baudirektion und der Städtischen Dienstleistungen stehen bereit, um bei Schneefall und Glatteis für sichere Verkehrsverhältnisse zu sorgen. Auch Fahrzeuge und Streumaterial sind bereits in ausreichender Menge vorhanden.

Obwohl der Herbst erst vor wenigen Wochen begonnen hat, ist ein Wintereinbruch im November nicht ausgeschlossen. Die Stadt setzt deshalb auf eine frühzeitige Einsatzbereitschaft ihres Winterdienstes.

600 Tonnen Salz und zahlreiche Räumfahrzeuge

Für die Schneeräumung stehen fünf Lastkraftwagen, drei Kommunalfahrzeuge, ein Gräder, zwei Radlader, drei Bagger sowie 28 Kleinfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Traktoren zur Verfügung. Zusätzlich können fünf Handpflüge eingesetzt werden. Auch die Lager für das Streumaterial sind gefüllt. Insgesamt stehen 600 Tonnen Streusalz, 500 Tonnen Splitt und 32.000 Liter Salzsole bereit.

Das Einsatzgebiet ist umfangreich. Der Winterdienst muss rund 720 Kilometer Straßen, etwa 50 Kilometer öffentliche Radwege und ungefähr 140 Kilometer öffentliche Gehsteige von Schnee und Eis befreien. Bei einem Wintereinbruch werden zunächst die Hauptverkehrsstraßen geräumt. Weniger stark befahrene Straßen folgen anschließend.

Luftaufnahme von Wels im Winter mit schneebedeckten Häusern und Straßen.
Der Winter kann kommen: Die Stadt Wels ist vorbereitet. © Stadt Wels/KK

150.000 Euro für Schneekippe an der Traun

Derzeit wird außerdem die Schneekippe an der Traun saniert. Die Anlage soll rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison wieder einsatzbereit sein. Für die Sanierungsarbeiten investiert die Stadt Wels rund 150.000 Euro brutto.

Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert betont die Bedeutung einer rechtzeitigen Vorbereitung. Sobald winterliche Straßenverhältnisse auftreten, sollen die Mitarbeiter ausrücken und zunächst die wichtigsten Verkehrsverbindungen freimachen. Gleichzeitig appelliert Ganzert an alle Verkehrsteilnehmer, ihre Geschwindigkeit an die jeweiligen Fahrbahnverhältnisse anzupassen, um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten.

Ein Radlader räumt Schnee von einer gepflasterten Straße vor einem Gebäude in der Stadt.
Die schweren Geräte wurden überprüft und stehen ab sofort bereit. © Stadt Wels/KK

Grundstücksbesitzer müssen Gehsteige räumen

Neben dem städtischen Winterdienst sind auch private Grundstückseigentümer gefordert. Für Gehsteige und Gehwege entlang ihrer Grundstücke müssen sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst die erforderliche Schneeräumung und Streuung übernehmen.

Informationen zu den geltenden Vorschriften bietet die Stadt Wels unter der Telefonnummer 07242 235 5940 sowie per E-Mail an bgv@wels.gv.at an. Weitere Hinweise zum Winterdienst sind während der Wintersaison auch auf der Internetseite der Stadt unter www.wels.gv.at abrufbar.

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