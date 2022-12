Freeskierin Laura Wallner beendet mit nur 24 Jahren ihre Karriere.

Die Tirolerin war bei Olympia in Peking (23. Big Air, 25. Slopestyle) sowie der WM 2021 in Aspen (10./22.) am Start und kam im Weltcup fünfmal in die Top 10. Als Hauptgrund gab Wallner "einige schwere Verletzungen" in ihrer Karriere an. "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich nicht mehr zu 100 Prozent alles dem Leistungssport unterordnen kann und will", erklärte sie.