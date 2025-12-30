Littler tobt gegen Buh-Fans: »Danke für mein Geld!«

Er ist das Gesicht einer neuen Darts-Generation. Jung, frech, gnadenlos gut. Luke Littler (18) ist es gewohnt, gefeiert zu werden wie ein Popstar. Doch im WM-Achtelfinale bekam das Wunderkind plötzlich eine ganz neue Rolle verpasst: Buhmann statt Publikumsliebling.

Beim hart erkämpften 4:2-Sieg gegen Ex-Weltmeister Rob Cross wehte dem Titelverteidiger ein rauer Wind entgegen. Pfiffe, Störgeräusche, spitze Kommentare aus den Rängen – Teile der Halle machten keinen Hehl daraus, dass sie lieber Cross jubeln sehen wollten. Für Littler ein ungewohntes, aber hoch emotionales Szenario.

»Ihr bezahlt mein Preisgeld«

Schon während der Partie brodelte es im 18-Jährigen. Nach gewonnenen Sätzen marschierte er mit rotem Kopf an den Bühnenrand, ballte die Fäuste und fixierte die lautesten Buh-Ecken mit ausgestrecktem Finger. Seine Körpersprache sprach Bände. Mehrfach zeigte Littler provokant mit dem Finger genau in jene Ecken, aus denen die lautesten Buh-Rufe kamen.

Der Moment, der alles kippen ließ: Nach seinem Satzgewinn hielt Littler sich demonstrativ die Hände hinter die Ohren. „Ich höre euch nicht!“ Rob Cross konterte – und ahmte die Geste später nach. Nach dem Sieg legte Littler noch einmal nach – diesmal mit Worten. Vor laufenden Kameras bei Sky Sports richtete er sich direkt an seine Kritiker: „Ihr bezahlt die Tickets – und ihr bezahlt mein Preisgeld. Also danke für mein Geld. Danke, dass ihr mich ausgebuht habt!“

»Auf das Schlimmste vorbereiten«

Später gab er sich etwas ruhiger, blieb in der Sache aber klar: "Es war das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, dass die Fans mich nicht siegen sehen wollten. Aber alles klar. Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten“, sagte Littler mit Blick auf die anstehende Partie an Neujahr.

Im Viertelfinale geht es für den amtierenden Weltmeister nun entweder gegen Luke Woodhouse oder Krzysztof Ratajski – auf dem Papier Pflicht. Doch Littler denkt längst größer. Der WM-Titel ist sein Ziel. Und der ist in diesem Jahr mit satten eine Million Pfund dotiert.