Manche Strände sehen aus wie das Paradies – doch der schöne Schein trügt. Denn hinter den Traumlandschaften lauern gefährliche Strömungen, Haie, giftige Quallen oder sogar Krokodile. Weltweit gibt es Küstenabschnitte, an denen ein Bad im Meer lebensgefährlich werden kann. Auch in Europa sind solche Gefahren nicht weit entfernt.

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Der Reisereporter hat einige der gefährlichsten Strände der Welt zusammengestellt. Die Gründe für die Risiken sind unterschiedlich: Während an manchen Küsten Haie lauern, können an anderen plötzlich auftretende Wellen oder starke Strömungen selbst erfahrene Schwimmer in Schwierigkeiten bringen.

1. Hanakapiai Beach, Hawaii (USA)

Die Kulisse an der Napali-Küste ist spektakulär. Doch der abgelegene Hanakapiai Beach auf der Insel Kauai ist beim Baden besonders gefährlich. Starke Strömungen und fehlender Riffschutz haben hier bereits Menschenleben gefordert. Eine Wanderung entlang des berühmten Kalalau-Trails lohnt sich trotzdem.

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2. Praia de Boa Viagem, Brasilien

Palmen, feiner Sand und eine lebendige Strandpromenade: Der Strand von Boa Viagem in Recife ist ein beliebtes Ausflugsziel. Doch trotz eines vorgelagerten Riffs lauern Gefahren im Wasser. Neben tückischen Strömungen sorgen vor allem mögliche Haiangriffe für Warnhinweise entlang der Küste.

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3. Gansbaai, Südafrika

Das Fischerdorf an der südafrikanischen Küste ist vor allem für seine Weißen Haie bekannt. Die Region wird deshalb auch "Shark Alley" genannt und ist ein beliebter Ort für Käfigtauchen. Wer lieber an Land bleibt, kann dort Meeresvögel, Wale und Seerobben beobachten.

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4. K'gari (Fraser Island), Australien

Die größte Sandinsel der Welt begeistert mit Regenwäldern, Süßwasserseen und langen Stränden. Doch im Meer lauern gleich mehrere Gefahren: starke Strömungen, giftige Quallen und gelegentlich Haie. Eine sichere Alternative bietet etwa der kristallklare Lake McKenzie.

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5. Playa Zipolite, Mexiko

Der Strand an der Pazifikküste im Bundesstaat Oaxaca gilt als Hippie-Paradies. Doch die starke Brandung hat ihm einen düsteren Beinamen eingebracht: "Strand der Toten". Statt sich in die Wellen zu wagen, lässt sich die entspannte Atmosphäre besser von einer Strandbar aus genießen.

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6. Uttakleiv Beach, Norwegen

Türkisblaues Wasser, steile Berge und eine spektakuläre Landschaft machen diesen Strand auf den Lofoten zu einem beliebten Fotomotiv. Zum Schwimmen ist er allerdings ungeeignet. Das Wasser ist eiskalt, die Wellen können tückisch sein und scharfe Felsen unter der Oberfläche zur Gefahr werden. Eine Wanderung entlang der Küste bietet sich dagegen an.

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7. New Smyrna Beach, Florida (USA)

Der lange Sandstrand ist bei Surfern beliebt und gilt als einer der Hotspots für Haiangriffe weltweit. Die Kombination aus guten Wellen und zahlreichen Begegnungen mit den Raubfischen macht das Baden riskant. Wer trocken bleiben möchte, kann stattdessen die Altstadt erkunden oder die Indian River Lagoon besuchen.

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8. Reynisfjara Beach, Island

Schwarzer Sand, gewaltige Basaltsäulen und mächtige Atlantikwellen: Der Reynisfjara Beach zählt zu den spektakulärsten Küsten Islands. Doch gerade die Wellen sind gefährlich. Sogenannte Sneaker-Wellen können überraschend weit auf den Strand rollen und Menschen ins Meer reißen. Nach einem Erdrutsch Anfang 2026 war der Strand zudem gesperrt. Der Zugang ist nur vom Aussichtspunkt möglich.

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9. Chowpatty Beach, Indien

Der Strand im indischen Mumbai ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Besonders zum Sonnenuntergang herrscht dort viel Betrieb. Das Wasser ist allerdings stark durch Abwässer verschmutzt. Baden kann deshalb zu gesundheitlichen Problemen führen. Streetfood und Spaziergänge entlang der Promenade sind die bessere Wahl.

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10. Myall Beach, Australien

Am Cape Tribulation treffen der Daintree-Regenwald und das Great Barrier Reef aufeinander. Der Myall Beach wirkt mit seinem hellen Sand und den tropischen Wäldern wie ein unberührtes Paradies. Doch im Wasser lauern Würfelquallen, deren Gift lebensgefährlich sein kann. Auch Salzwasserkrokodile kommen in der Region vor.

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11. Playa de Ajuy, Fuerteventura (Spanien)

Auch in Europa gibt es gefährliche Strände. Die Playa de Ajuy auf Fuerteventura beeindruckt mit schwarzem Lavasand und bizarren Felsformationen. Starke Strömungen machen das Schwimmen jedoch riskant. Ein Besuch lohnt sich trotzdem: Besonders die vulkanischen Höhlen und die außergewöhnliche Küstenlandschaft sind sehenswert.

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Traumkulisse ist keine Garantie für sicheres Baden

Die Beispiele zeigen, dass selbst die schönsten Strände nicht automatisch zum Schwimmen geeignet sind. Ob starke Strömungen, gefährliche Wellen oder Tiere im Wasser: Reisende sollten Warnschilder beachten und lokale Sicherheitshinweise ernst nehmen. Manchmal ist es besser, das Paradies nur vom Ufer aus zu genießen.