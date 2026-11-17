Die USA verlieren nach 26 Jahren ihren Status als masernfreies Land.

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Wie US-Medien berichten, hat ein Expertengremium der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho) offiziell festgestellt, dass die Masern in den USA wieder endemisch sind, also wieder dauerhaft und gehäuft in der Bevölkerung vorkommen. Paho-Direktor Jarbas Barbosa muss die Entscheidung noch formell bestätigen, die Bekanntgabe wird bei einer Pressekonferenz in Washington an diesem Dienstag erwartet.

Die USA erleben gerade den größten Masernausbruch seit 35 Jahren: In diesem Jahr wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC bereits 5.182 Fälle der hochansteckenden Krankheit bestätigt - die höchste Fallzahl seit 1991. Im gesamten Jahr 2025 waren 2.289 Fälle verzeichnet worden.

Baby gestorben

In den vergangenen Wochen sorgten einige tödliche Masernfälle in den USA international für Schlagzeilen. Im Bundesstaat Wisconsin starb vor gut zehn Tagen ein Baby an den Masern. Zuvor hatte bereits New York den ersten Masern-Todesfall in dem Bundesstaat seit 30 Jahren gemeldet. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul von den oppositionellen Demokraten rief bereits im Oktober den Notstand aus.

Eigentlich waren die Masern in den USA im Jahr 2000 offiziell für eliminiert - also für ausgerottet - erklärt worden. Elimination bedeutet laut Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht, dass in einem Land gar keine Masernfälle mehr auftreten. Entscheidend ist aber, dass Infektionsketten frühzeitig erkannt und unterbrochen werden, um vereinzelte Ausbrüche schnell wieder einzudämmen.

WHO empfiehlt Impfquote von 95 Prozent

Voraussetzung für eine nachhaltige Unterbrechung der Infektionsketten ist eine hohe Immunität gegen Masern in der Bevölkerung, die WHO strebt eine Impfquote von 95 Prozent mit zwei Impfdosen an. Eine gewachsene Impfskepsis in Teilen der Bevölkerung beförderte in den vergangenen Jahren jedoch die erneute Verbreitung der Infektionskrankheit in den USA.

Der von Präsident Donald Trump ins Amt gebrachte Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. ist selbst Impfskeptiker. Er hat wiederholt Falschinformationen über Masernimpfungen verbreitet und die Gefahr durch die Masern und die Zunahme der Ansteckungsfälle lange kleingeredet. Der auf Infektionskrankheiten und Impfungen spezialisierte US-Kinderarzt Paul Offit wirft der Trump-Regierung deshalb vor, nicht angemessen auf die von ihr mitverursachte Gesundheitskrise zu reagieren. "Solange wir die Impfquoten nicht erhöhen", müsse weiter mit starken Ausbrüchen gerechnet werden, sagte Offit der Nachrichtenagentur AFP. Die Masern würden dann "auch im nächsten und übernächsten Jahr wieder auftreten."

Gefährliche Komplikationen können auftreten

Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Neben typischen Symptomen wie Fieber und rotem Hautausschlag können lebensgefährliche Komplikationen wie eine Hirnhautentzündung auftreten. Obwohl die Masern landläufig oft als typische Kinderkrankheit wahrgenommen werden, können sich auch ungeimpfte Erwachsene infizieren.

Von den Infektionsfällen, die in diesem Jahr in den USA gemeldet wurden, traten fast alle bei Ungeimpften auf. Die insgesamt elf Todesfälle, die seit 2025 gemeldet wurden, betrafen vor allem kleine Kinder. Vor der Zulassung der ersten Masernimpfstoffe Anfang der 1960er-Jahre waren in den USA jedes Jahr hunderte Kinder an den Masern gestorben. Weltweit gibt es bis heute jedes Jahr zehntausende Tote.