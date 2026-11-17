Den Alpen steht eine turbulente Wetterwoche bevor.

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Eine Serie kräftiger Atlantik-Tiefs sorgt für reichlich Niederschlag und teils gewaltige Schneemengen – auch von einem Snowzilla ist bereits die Rede. Besonders in den französischen Nordalpen rechnen die Wettermodelle mit einem außergewöhnlichen Wintereinbruch. Rund um Chamonix könnten innerhalb von sechs Tagen bis zu 127 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Auf den höchsten Gipfeln sind örtlich sogar deutlich größere Mengen möglich.

Auch Argentière, Les Arcs und La Plagne stehen mit mehr als einem Meter Neuschnee auf den Prognosekarten. Verantwortlich ist feuchte Atlantikluft, die gegen die Alpen gedrückt wird und sich an den Gebirgszügen abregnet. Dabei fällt in höheren Regionen immer wieder kräftiger Schnee.

Am Dienstag zieht eine Warmfront über die Alpen. Dadurch steigt die Schneefallgrenze in den französischen Nordalpen vorübergehend auf 2600 bis 2800 Meter. In tieferen Skigebieten droht deshalb Regen statt Neuschnee. Auf den höchsten Gipfeln können hingegen weitere 30 bis 40 Zentimeter dazukommen.

Auch Österreich bekommt Neuschnee

Neben Frankreich sind auch die Schweiz und Italien betroffen. Für das italienische La Thuile werden beispielsweise rund 94 Zentimeter Neuschnee berechnet, für Zermatt etwa 40 Zentimeter.

Das europäische Wetter-Modell rechnet mit bis zu 2 Metern Neuschnee © Tauernwetter

In Österreich fallen die prognostizierten Mengen zunächst geringer aus. Am Arlberg könnten rund 70 Zentimeter zusammenkommen, für Sölden werden etwa 20 Zentimeter und für das Kitzsteinhorn zehn Zentimeter erwartet. Dazu drohen im Westen kräftige bis stürmische Winde.

© Getty Images

Sturm verschärft die Lawinengefahr

Die großen Schneemengen haben allerdings auch eine gefährliche Seite. Starker Wind kann den frischen Schnee auf den Bergen verfrachteten und in Rinnen sowie hinter Geländekanten mächtige Triebschneeansammlungen bilden. Dadurch entstehen unterschiedliche Schneeschichten, die bei entsprechender Schwachschicht leicht abrutschen können.

Gerade der frühe Wintereinbruch ist für die weitere Entwicklung der Schneedecke entscheidend. Wie stabil sich die neuen Schneeschichten verbinden, beeinflusst die Lawinensituation in den kommenden Wochen. Die angekündigten Mengen sind zudem noch Modellberechnungen und können sich verändern.

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Für den bevorstehenden Saisonstart sind die Aussichten dennoch vielversprechend: Auf Gletschern und hoch gelegenen Pisten könnte sich eine mächtige Schneedecke bilden. In tieferen Skigebieten muss es dagegen erst nachhaltig kälter werden, damit der Schnee liegen bleibt.