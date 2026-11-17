Der Angeklagte (47) soll zu Ostern drei Mal auf seine Ex-Frau geschossen und 40 Mal mit einem Schraubenzieher eingestochen haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

NÖ. Der Mordprozess gegen einen 47-Jährigen, der am vergangenen Ostersonntag in Sooß (Bezirk Baden) seine Ehefrau vorsätzlich getötet haben soll, ist am Dienstag in Wiener Neustadt fortgesetzt worden. Zunächst stand ein Verteidigerwechsel im Raum. Da sich der Hauptangeklagte schließlich doch dagegen entschied, ging die Geschworenenverhandlung mit Zeugenbefragungen weiter. Ebenfalls Thema sein wird am Dienstag ein psychiatrisches Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit des 47-Jährigen.

Nach einem verspäteten Beginn des zweiten Verhandlungstermins meldete sich der 47-Jährige zu Wort und erklärte, er wolle eine andere Verteidigung: "Meine Anwälte unterstützen mich nicht so, wie es sein soll." Weiters sagte er: "Ich sitz da unschuldig", er habe vier Kinder und wolle zu ihnen. Nach einer kurzen Pause erklärte er, sich nun doch gegen einen Verteidigerwechsel entschieden zu haben: "Ich lasse mich heute überraschen, was passiert."

Im Anschluss wurden ehemalige Nachbarinnen und Bekannte der 38-Jährigen befragt. Der Mann sei mehrmals ungebeten ins Haus der Frau gekommen und habe sich auch gewaltsam Zutritt verschafft, sagte eine Zeugin aus. Die 38-Jährige sei sehr wohl eine gute Mutter gewesen, wurde der Darstellung des Hauptangeklagten widersprochen.

Hauptangeklagter hat laut Gutachten "wahnhafte Störung"

Zunächst war bei einem psychiatrischen Gutachten eine schizotypische Persönlichkeitsstörung festgestellt worden. Demnach sei der Angeklagte aber zurechnungsfähig. Im Gegensatz dazu hat ein weiteres Gutachten des Sachverständigen Manfred Walzl ergeben, dass der 47-Jährige an einer "wahnhaften Störung" und einer "paranoiden Schizophrenie" leide und er zurechnungsunfähig und gefährlich sei. Der 47-Jährige weist mehrere Vorstrafen auf. Er war im Februar 2025 bedingt aus seiner letzten Strafhaft entlassen worden.

"Ich hab' das gemacht", hatte der 47-Jährige beim Prozessstart vergangenen Donnerstag ausgesagt. Laut Staatsanwalt hatte sich die Frau bereits 2019 nach Gewalttätigkeiten von dem Mann getrennt. Nachdem sie ausgezogen war, versuchte sie, mit einstweiligen Verfügungen und Annäherungs- und Betretungsverboten sich und die vier gemeinsamen Kinder vor dem handgreiflichen Vater zu schützen. Der 47-Jährige habe sich "entschlossen, den Streitigkeiten mit der Frau "ein für alle Mal ein Ende zu bereiten", sagte der Staatsanwalt.

Der 47-Jährige suchte am 5. April das Haus in Sooß auf, in das die Frau nach der Trennung mit ihren Kindern im Alter von nunmehr neun bis 18 Jahren übersiedelt war. Nachdem er mitgebrachte Ostergeschenke abgestellt hatte, feuerte der Mann laut Anklage mit einer Schusswaffe drei Mal auf die 38-Jährige und traf sie am Oberarm, im Genick und im Gesicht. Danach stach er laut Anklage 40 Mal wuchtig mit einem Schraubenzieher auf das Opfer ein.

Beim Spurenbeseitigen von Sohn überrascht

Als der Mann Spuren der Tat im Haus beseitigen wollte, wurde er von einem heimkehrenden Sohn überrascht. Daraufhin verständigte der Vater die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der Beschuldigte betrieb vor Gericht Victim Blaming: Die 38-Jährige habe eine "schlechte Energie" bzw. "dämonische Energie" gehabt. Als die Frau zu einer Lade mit Küchenmessern gegangen sei, "habe ich schwarz gesehen", berichtete er. Er habe einen Angriff gegen ihn befürchtet und geschossen: "Ich hab' mich selber verteidigt."

Als mutmaßlicher Beitragstäter zum Mord ist ein 45-Jähriger angeklagt. Er versicherte den Geschworenen am ersten Verhandlungstag, er habe dem 47-Jährigen nie eine Waffe übergeben, und wurde mangels dringenden Tatverdachts enthaftet. Hörbar aufgebracht schilderte ein ehemaliger Insasse der Justizanstalt Wiener Neustadt am Dienstag via Videokonferenz von Gesprächen, laut denen der 47-Jährige den 45-Jährigen falsch beschuldigt habe.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)