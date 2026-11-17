Zwei vollbesetzte Personenzüge sind am Dienstagmorgen nahe dem Prager Hauptbahnhof zusammengestoßen. 46 Menschen wurden verletzt, vier davon so schwer, dass sie in Lebensgefahr schweben. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großeinsatz vor Ort.

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Die Kollision ereignete sich gegen 7 Uhr auf einer Brücke über die viel befahrene Seifert-Straße, direkt beim Hauptbahnhof. Nach ersten Informationen waren beide Züge mit vergleichsweise niedriger Geschwindigkeit unterwegs.

Die beiden Garnituren mussten evakuiert werden. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend in Krankenhäuser. Aufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie Verletzte auf Tragen abtransportiert werden.

Der Zugverkehr auf der wichtigen Strecke wurde vorübergehend eingestellt. Auch der Fernverkehr war betroffen: Zahlreiche Züge wurden zu anderen Bahnhöfen umgeleitet, von wo aus Reisende auf die U-Bahn ausweichen konnten.

Ursache des Zusammenstoßes noch unklar

Warum sich die beiden Züge auf demselben Gleis begegnen konnten, ist bislang nicht geklärt. Einer der Züge kam aus Mladá Boleslav, der andere war gerade in Richtung Milovice abgefahren.

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Verkehrsminister Ivan Bednarik sprach von einem "sehr ernsten Ereignis". Die genauen Ursachen und Umstände des Zusammenstoßes würden untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 650.000 Euro geschätzt.

Großeinsatz am Feiertag

Die Aufräumarbeiten dürften mehrere Stunden dauern. Der 17. November ist in Tschechien ein Feiertag. Deshalb waren die Züge vermutlich weniger stark ausgelastet als an einem gewöhnlichen Dienstag.

Am sogenannten "Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie" wird in Tschechien an zwei historische Ereignisse erinnert: die gewaltsame Niederschlagung einer Studentendemonstration durch die Nationalsozialisten im Jahr 1939 und die Samtene Revolution von 1989, die den demokratischen Umbruch des Landes einleitete.