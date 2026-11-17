Ein unfassbarer Fall erschüttert die USA: Ein elf Monate altes Baby wurde in South Carolina lebendig in einem Hundekäfig vergraben im Wald gefunden. Unter Verdacht steht sein eigener Vater, Michael Comer, der inzwischen festgenommen wurde. Nun hat sich die Mutter des Buben erstmals ausführlich geäußert.

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Laut Gerichtsunterlagen soll es bereits im Mai zu gewalttätigen Übergriffen gekommen sein. Comer soll seine damalige Partnerin zunächst zu Fall gebracht, anschließend getreten und schließlich in einen Wäschetrockner gestoßen haben – während sie das gemeinsame Baby Koah im Arm hielt.

Danach trennten sich die beiden. Comer verbrachte einige Monate wegen eines anderen Vorwurfs im Gefängnis und zog anschließend zu seiner Mutter. Diese kontaktierte Sharp und fragte, ob ihr Sohn Koah an den Wochenenden sehen dürfe. Sie erklärte dabei, Comer habe mit dem Trinken aufgehört und nehme Medikamente gegen Schizophrenie. Die Mutter stimmte den Besuchen schließlich zu.

"Ich will, dass wir eine Familie sind"

Kurz vor dem schrecklichen Vorfall soll Comer seiner Ex-Partnerin mehrere Nachrichten geschickt haben. Darin beklagte er sich über die gemeinsame Betreuung des Kindes und schrieb unter anderem: "Ich will ihn nicht einfach nur nehmen. Ich will, dass wir eine Familie sind."

Nachdem Sharp zunächst nicht auf seine Nachrichten reagiert hatte, legte er offenbar nach. Er habe sich wegen der Situation zu sehr aufgeregt und könne verstehen, dass sie nicht mehr mit ihm spreche. Gleichzeitig betonte er erneut, dass er sich eine Familie mit echtem Vertrauen wünsche.

Baby lag unter der Erde in Hundekäfig

Vergangene Woche soll Comer schließlich mit seinem Sohn verschwunden sein. Rund 24 Stunden später wurde der elf Monate alte Koah in einem Waldstück entdeckt – vergraben in einem Hundekäfig unter frisch aufgewühlter Erde.

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Besonders erschütternd: Aus dem Erdreich waren gedämpfte Schreie des Babys zu hören. Rettungskräfte konnten den Buben schließlich finden und befreien.

Seine Mutter kann bis heute kaum begreifen, was passiert sein soll. "Ich dachte nicht, dass er so weit gehen könnte", sagte sie der "New York Times". "Das ist etwas, das man in einem Film sehen würde. Etwas, das man im Fernsehen sieht. Und dass es tatsächlich Koah passiert ist – ich weiß nicht", schilderte sie ihre Fassungslosigkeit.

Vater wegen versuchten Mordes angeklagt

Michael Comer wurde nach dem Vorfall festgenommen. Ihm werden unter anderem versuchter Mord, rechtswidriges Verhalten gegenüber einem Kind, Entziehung eines Kindes aus der Obhut der berechtigten Person sowie Einbruch vorgeworfen.

Die Vorwürfe sind Gegenstand des Strafverfahrens. Die Mutter hofft nun, dass die Ereignisse vollständig aufgeklärt werden.