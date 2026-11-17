Unangenehmer Zwischenfall bei einem Auftritt von Papst Leo XIV. in Peru: Während einer Fahrt im offenen Papamobil wurde das Kirchenoberhaupt von einem Gegenstand im Gesicht getroffen. Offenbar handelte es sich um einen Rosenkranz, der aus der Menschenmenge geworfen wurde.

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Der Vorfall ereignete sich am Montag bei der letzten Papamobilfahrt während seines Besuchs in Peru. Leo XIV. fuhr wie üblich durch die jubelnde Menschenmenge, um die Gläubigen zu begrüßen. Dabei flog plötzlich ein Gegenstand in Richtung seines Gesichts und traf ihn offenbar an der rechten Schläfe beziehungsweise in der Nähe des Auges.

Der Papst verzog kurz das Gesicht, drehte sich weg und fasste sich an die getroffene Stelle. Bei dem Gegenstand dürfte es sich um einen Rosenkranz gehandelt haben. Nach dem kurzen Schreckmoment setzte der 71-Jährige seine Fahrt im weißen Papamobil fort.

1,5 Millionen Menschen bei Abschlussmesse

Später zeigte sich Leo XIV. bei der Abschlussmesse am Luftwaffenstützpunkt Las Palmas vor rund 1,5 Millionen Menschen ohne sichtbare Einschränkungen oder erkennbare Verletzungen.

Dass Gläubige dem Papst bei solchen Begegnungen kleine Geschenke zuwerfen, ist nicht ungewöhnlich. Neben Rosenkränzen sind es häufig auch T-Shirts oder Kuscheltiere. Erst wenige Tage zuvor hatte Leo XIV. bei einer ähnlichen Gelegenheit einen Rosenkranz sogar geschickt aus der Luft gefangen.

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Nach dem aktuellen Zwischenfall gab es in den sozialen Netzwerken allerdings deutliche Warnungen. Nutzer forderten dazu auf, keine Gegenstände auf das Kirchenoberhaupt zu werfen. Seine Sicherheit müsse gewährleistet sein.

Bereits zuvor Schreckmoment bei Papst-Konvoi

Schon am Sonntagabend war es während einer Fahrt in Lima zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Polizeimotorrad vor dem päpstlichen Konvoi bremste plötzlich stark ab. Ein nachfolgendes Fahrzeug musste ebenfalls abrupt stoppen. In diesem Wagen saß der Papst.

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Leo XIV. auf der Rückbank nach vorne geschleudert wird und sich am Vordersitz abstützen muss. © X

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Leo XIV. auf der Rückbank nach vorne geschleudert wird und sich am Vordersitz abstützen muss. Zu einem Unfall oder Verletzten kam es laut den Berichten nicht.

Papst trotz Krebs-Operation auf großer Reise

Leo XIV., der mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost heißt, wurde 1955 in Chicago geboren. Er verbrachte insgesamt rund zwei Jahrzehnte als Ordensmann und später als Bischof in Peru. Seit 2015 besitzt er neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsbürgerschaft und wird dort von vielen Menschen als einer von ihnen betrachtet.

Besonders bemerkenswert: Erst vor rund fünf Wochen war dem 71-Jährigen ein bösartiger Lungentumor entfernt worden. Dennoch absolvierte er eine elftägige Reise durch Uruguay, Argentinien und Peru mit rund 50 öffentlichen Terminen. Am Dienstagmorgen wird er zurück in Rom erwartet.